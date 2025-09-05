Huutokauppa alkamassa Ypäjällä – ”Paljon jännempää kuin aiemmin”

Ypäjällä on alkamassa yksi hevoskasvatuksen vuosittaisista kohokohdista, 1-vuotiaiden ravivarsojen huutokauppa. Myytävänä on poisjääntien jälkeen 13 suomenhevosvarsaa ja 60 lämminveristä.Ennen huutokauppaa kasvattajat esittelevät varsoja ostajaehdokkaille huutokauppa-alueella. Tänä vuonna huutokaupassa on ensimmäistä kertaa kokeilussa hybridimalli, jossa huutoja voi tehdä sekä paikan päällä että etänä Traveran huutokauppa-alustalla. Varsojen pohjahinta on Traverassa ennakkoon huudettu hinta, tai jos huutoja ei ole tehty, 1000 euroa.Tunnelma kasvattajien kesken on odottava. Etähuutomahdollisuus mietityttää ainakin Callela-varsoja kasvattavia Hannu ja Kaisa Nivolaa, joilla on huutokaupassa myynnissä kuusi varsaa yhden poisjäännin myötä.”Hirveä tilanne, kun ei tiedä, onko se positiivinen vai negatiivinen juttu. Traveraan on tosi paljon rekisteröitynyt ihmisiä, mutta onko ne sitten pois täältä huutokaupasta vai onko ne uusia, vai sekä että. Ja tuleeko se tunnelma tänne paikan päälle, kun etänä huutajat on pois paikalta, ei tiedä. On tosi odottava tunnelma. Paljon jännempää kuin aiemmin”, Hannu Nivola pohtii..”Kun alan rahoitustilanne on nyt mitä on, niin totta kai tämä jännittää. Vuosi sitten tuli valtiolta leikkaustieto juuri ennen huutokauppaa, nyt ei, mutta kyllähän me oltaisiin toivottu, että budjettiriihestä olisi tullut kolme miljoonaa parempi luku. Mutta vielä me käymme pääministerin kimppuun, että rahaa on löydyttävä, ei me periksi anneta”, Hippoksen hallitukseen viime vuoden lloppuun asti kuulunut Nivola vakuuttaa.Etukäteen Nivoloiden varsoista eniten kiinnostusta on herättänyt EL Titanin poika Callela Eldorado, ja sen Nivolat epäilevät nousevan heidän varsoistaan kalleimmaksi.”Sitä on aika paljon etukäteenkin kysytty”, Kaisa Nivola sanoo.”Lämminverisiä varsoja on paljon vähemmän kuin aiempina vuosina, toivottavasti se näkyy hinnoissa”, Hannu Nivola päättää.Huutokauppaa voi seurata striimattuna ainakin Veikkauksen sivuilta VeikkausTV:stä..Varsahuutokauppa uudella twistillä – etänä huudettaessa kannattaa huomioida viive.Ypäjällä huudetaan ensimmäistä kertaa hybridimallilla – Varsahuutokaupan ostajan ABC