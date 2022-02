Hyvää matkaa Viesker – ”On vaikea löytää sanoja, joilla Vieskerin merkitystä voisi kuvata”

Kuninkaiden kuningas. Ensimmäinen 1.20-alittaja. Ensimmäinen miljoona euroa tienannut suomenhevonen. Siitosmatadori, jonka jälkeläiset hallitsevat vielä kauan isänsä jälkeen. Sitä kaikkea on Viesker, ja vielä paljon enemmän. Hevosurheilun tämän viikon numero on tribuutti suomenhevosista suurimmalle.

Vaikka Vieskerin merkitystä Suomen raviurheilulle on vaikea pukea sanoiksi, vielä suurempi merkitys oriilla oli taustavoimilleen. Kari Ahokas eli Vieskerin rinnalla orin elämän loppuun saakka. Viesker lopetettiin ja haudattiin kotipihaan.

”Hyvästelimme oriin omalla pienellä porukalla”, Ahokas kertoo.

”On vaikea löytää sanoja, joilla Vieskerin merkitystä voisi kuvata. Se oli minulle kaikki kaikessa. Eläkepäivät tässä kotitallilla olivat minulle yhtä tärkeitä kuin ne kilpavuodet.”

Lue koko tarina Hevosurheilusta.

Sukulinjat-sarjassa toisistaan puhuvat Teivonmäen kasvatit, äiti Tuija ja poika Joni-Petteri Irri.

Kuinka Tuijalta onnistui vauvanhoito nuorena ammattivalmentajana, kun mies oli reissutöissä? Miten Joni-Petteri kuvailee äitiään ihmisenä? Entä minkälainen Joni-Petteri oli lapsena? Kuinka nuori Joni-Petteri sai Matti Mäkisen tarjoamaan itselleen lounaan Teivonlinnassa? Mikä hevosissa viehätti eläväistä poikaa? Mitä Joni erityisesti haluaisi äidiltään oppia?

Lue lisää keskiviikon Hevosurheilusta.

7-vuotiaan Just A Flirtin voittoputki on nyt viiden voiton mittainen. Toisen ja kolmannen voiton välissä on kuitenkin melkein 9 kuukauden mittainen tauko, jonka aikana hevosen valmentaja Jasmiina Aho oli jo heittää pyyhkeen kehään hankosidevamman takia. Miten vamma kuntoutettiin? Kuinka Just A Flirt sai alkunsa? Mistä sen nimi tulee?

Lehdessä kurkistamme myös Hetkun tarinaan, selvitämme missä päin Eurooppaa suomalaiset ratsastajat vaikuttavat ja perehdymme tammojen kiimahäiriöihin. Onko niitä?

Tutustumme lähemmin myös Tireless Emilyyn, tammaan, joka ei oikeastaan ollut tamma vaan ori, eikä oikeastaan sitäkään. Ori siitä olisi siis pitänyt tulla, mutta jostakin syystä kehitys oli jäänyt kesken. Tällainen yksilö on valekaksineuvoinen eli pseudohermafrodiitti.

Omistaja ei voinut aavistaa mitään, sillä varsalla oli peräpäässään ulkoisesti kaikki normaalin tamman sukuelimet. Lähempää tarkastelua elimet eivät tosin kestäneet, mutta tämä asia selvisi vasta myöhemmin. Oriin sukuelimetkin olivat, ainakin osittain. Lue lisää Hevosurheilusta ja katso video artikkelin lopusta.

Ratsastuksen Personal trainerina on Kari Nevala, joka painottaa rutiinien tärkeyttä.

Tuttuun tapaan Hevosurheilu tarjoilee myös kotimaan ravien lähtölistat aina tiistaihin asti.

Kiinnostuitko? Hevosurheilu palvelee sekä printti- että digiversiona.

Digilehden voi lukea missä päin maailmaa tahansa. Kätevästi digilehteä lukemaan pääsee lataamalla Hevosurheilun Apin sovelluskaupasta. Palveluun kirjaudutaan asiakasnumerolla, joka löytyy paperilehden osoitetiedoista postitoimipaikan jälkeen tai tilauslaskustasi (kirjoita asiakasnumero ilman ensimmäisiä nollia). Postinumero toimii salasanana.

Tilaa lehti täältä.