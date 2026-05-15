I Love You Sisu ja Oskar Run Huusarilta Pettersson-Perklénille – taustalla yksinkertainen syy

Olavi Nikkinen on siirtänyt omistamansa I Love You Sisun ja Oskar Runin Pia Huusarilta Nina Pettersson-Perklénin valmennukseen. Näistä kumpikin on kilpaillut tänä vuonna viisi kertaa ja sijoittunut parhaimmillaan neljänneksi. I Love You Sisu voitti viime vuonna viisi kertaa ja Oskar Run kaksi kertaa. Valmentajanvaihdoksen taustalla ei suinkaan ole omistajan tyytymättömyys edelliseen valmentajaan.”Päinvastoin. Asiaan ei liity mitään draamaa. Hevoset menivät hyvin Huusarilla. Olin tyytyväinen heidän työhönsä. Olemme vielä Roopen kanssa hyviä kavereita”, Nikkinen viittaa Pia Huusarin puolisoon Roi Iltaseen.Taustalta paljastuu syy, joka ei Nikkisen tapauksessa ole kovinkaan yllättävä. Hänet kun tunnetaan kovana kauppamiehenä.”Hevoset ovat nyt myytävänä. Nina yrittää, jos saisi kasattua jommankumman ympärille kimpan. Niillä on ollut vähän huonoa tuuria, kuten viimeksi Forssassa, kun kummankaan juoksunkulku ei onnistunut. Kyllä niiden pitäisi vielä pärjätä juoksujen onnistuessa.”I Love You Sisun ja Oskar Runin lisäksi Nikkisellä on omistuksessaan nelivuotias Cokpit View. Viimeksi mainittua valmentaa Matias Salo, mutta se ei ole vielä startannut Suomessa.”Vähenemään päin on hevosmäärä. Välillä meinaa olla vähän raskasta olla hevosenomistaja Suomessa. Kulut ovat kovat, eikä Suomessa ole helppo pärjätä. Tosissaan ajetaan kilpaa, eikä kukaan leikittele, kun tulee radalle. Kaikki ovat tosissaan”, Nikkinen sanoo..Romani-identiteetistään ylpeä Olavi Nikkinen on tehnyt hevoskauppaa ikänsä