Iberica Point häikäisi Seppele-Ajossa – ”Vaikeimman kautta voitimme”

Dimitri Hedmanin valmentama Iberica Point äityi vallan hurjaan suoritukseen 3-vuotiaille lämminverisille rajatussa Seppele-Ajossa. Italiassa syntynyt tamma jäi kolmannessa Suomen-startissaan johtavan rinnalle, kun suosikki Miss White Gold eteni keulaan.11-vauhtisen avauksen jälkeen vauhti hieman hiipui, mutta pysyi kuitenkin reippaana koko matkan.Maalisuoralla Veli-Pekka Toivasen ohjastama Iberica Point hankki suosikista yliotteen. Takaa tuli kuitenkin uusi uhka, kun toisessa ulkona matkannut Reason To Rock spurttasi voittomatsiin.Maalikameran kuva paljasti Iberica Pointin ylittäneen maalilinjan todella niukasti ennen Reason To Rockia.Iberica Pointin voittoaika oli 14,0ake."Vaikeimman kautta voitettiin. Tamma esitti parastaan tässä lähdössä", Toivanen kehui voittajakehässä."Takasuoralla rupesin painostamaan. Hetken tuntui viimeisessä kurvissa, että meneekö peitsille. Tamma kokosi itsensä hyvin ja pinnisti voittoon. Santtu (Raitala) kallisti rinnalle, ja aika usein hän on ajanut ohi, mutta tällä kertaa olimme parempia."Haastattelija Lauri Hyvönen kertoi, että Iberica Point on maksettu synnyinmaansa ikäluokkakisoihin."Minä ainakin suosittelen, että hevonen kannattaa viedä sinne. Siellä on kuitenkin paljon rahaa jaossa. Jos ei aja oriita ja ruunia vastaan, niin ajaa sitten tammalähtöjä. Näen aika hienon tulevaisuuden siellä", Toivanen sanoi.Miss White Gold kesti keulasta kolmanneksi.