Iberica Point myytiin Italiaan – "Täällä ei Italiassa syntyneelle 3-vuotiaalle ole sarjoja"

Finlandia-päivän 3-vuotiaiden Seppele-ajon yllätysvoittaja, Italiassa syntynyt Iberica Point (Tony Gio) on jättänyt Dimitri Hedmanin tallin ja Suomen. Tamma siirtyi Elitloppet-viikolla firenzeläisen Scuderia Stefano Bondin omistukseen ja Harri Rantasen valmennukseen Italiaan.”Olen tuntenut Harrin kymmenkunta vuotta ja eestaas soitellaan. Harri on etsinyt hyviä emätammoja Italiasta ja osti tyttäreltäni Katrilta (Avotie) joskus yhden siporilaisenkin Italiaan treeniin”, Iberica Pointin myynyt Annamari Sipilä taustoittaa.”Linkitin Iberica Pointin Lappeenrannan voittostartin Harrille, ja hän kiinnostui siitä. Täällä ei Italiassa syntyneelle 3-vuotiaalle ole sarjoja, jos ei halua tonnin ykkösistä ajaa. Isommat lähdöt on Suomessa syntyneille rajattuja.”Scuderia Stefano Bondilla on hevosia Rantasella ennestäänkin, muun muassa Elitloppet-sunnuntain Breeders Coursessa kolmanneksi sijoittunut Italo Jet.Harri Rantanen oli vakiovieraita 2010-luvun alkupuoliskolla Suomen ja Skandinavian suurkilpailuissa ja voitti Suomessa muun muassa St Michel -ajon 2013 Owen’s Clubilla ja Seinäjoki Racen 2014 Prussialla. Hevoset kilpailivat Pietro Gubellinin nimissä, mutta Rantanen valmensi niitä.