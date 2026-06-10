Iberica Point, Veli-Pekka Toivanen ja Laura Sipilä Seppele-ajo 2026
Veli-Pekka Toivanen ja Laura Sipilä toivat Iberica Pointin Seppele-ajon seremoniakehään.Kuva: Roosa Lindholm
Uutiset

Iberica Point myytiin Italiaan – "Täällä ei Italiassa syntyneelle 3-vuotiaalle ole sarjoja"

Seppele-ajon voittaja jatkaa uraansa syntymämaassaan.
Julkaistu
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Annamari Sipilä
Harri Rantanen
Iberica Point
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