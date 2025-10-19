Icella on juossut urallaan pelkästään kovia lähtöjä. Jatkossa tamma kilpailee Mari Leinosen valmennuksesta.
Uutiset

Icella vuoden lumijokisen valmennukseen – "Yöllä se tuli ja heti nauratti, että on samannäköinen kuin emänsä Uberta Jet"

Caesar Stablen kasvattama ja omistama Icella hakee uutta vauhtia Mari Leinosen valmennuksesta Lumijoelta.
Icella
Mari Leinonen

