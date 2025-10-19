Icella vuoden lumijokisen valmennukseen – "Yöllä se tuli ja heti nauratti, että on samannäköinen kuin emänsä Uberta Jet"

Overhead Panelin menestyksen myötä otsikoihin noussut ja vuoden lumijokiseksi valittu Mari Leinonen sai sunnuntaiaamuna talliinsa mieluisan vahvistuksen, kun lähes 89 000 euroa urallaan ansainnut viisivuotias Icella saapui Lumijoelle. Icella oli kolmevuotiaana tammojen rahatilastossa peräti kolmantena heti Kinglet Birdin ja Kymenlaakso-ajon sankarin Viens Icin jälkeen. Se voitti Hannu-Pekka Korven valmennuksesta tuolloin peräti yhdeksän kertaa..Kahden viime vuoden aikana tamma on väläytellyt, mutta voitot ovat jääneet uupumaan."Icellan emä Uberta Jet oli samojen omistajien hevonen, ja se on varsonutkin meille oripojan Maharajahista. Dudelookslikealady on tänä kesänä syntyneen varsan nimi, ja olemme kasvattaneet sen yhdessä Ilkan (Finne) ja Rikun (Niittynen) kanssa. Ideana on, että Icellan kanssa yritetään Bodenissa sitten, kun kilpaura täältä käsin alkaa", Mari Leinonen arvioi.Mari Leinonen on innoissaan uudesta valmennettavasta, sillä Icella on ravivarma, nopea ja kestävä kilpatamma. Sen tuorein suoritus on kahdeksas sija lauantain Porin St. Legeristä tuloksella 13,9/2620m, jonka perusteella hevonen on vahvassa kilpailukunnossa."Yöllä se tuli ja heti nauratti, että on samannäköinen kuin emänsä Uberta Jet, jonka ostimme vuosi sitten. Vähän pienempi, mutta hyvännäköinen. Porin startissa Icella näytti hyvältä, joten mielenkiinnolla lähden tekemään sen kanssa töitä."Starttaamisen ajankohta ratkeaa lähitulevaisuudessa."Iso muutos tammalle, kun muuttaa uusiin ympyröihin. Tutustutaan hevoseen rauhassa ja katsotaan, miltä se rupeaa vaikuttamaan. En ole sarjoja katsonut ollenkaan, mutta ainakin vireen puolesta voisi varmasti kilpailla. Kotiutuminen on nyt ykkösasia", Leinonen painottaa.Bodenissa minimiykköspalkinnot ovat 35 000 kruunua, ja ne kiinnostavat."Omistajat varmasti ajatteli sitä, että pääsisi Bodenissa ajamaan. Icella on juossut kauhean kovia lähtöjä. Mennyt 11-vauhteja kesällä ja vaikka nelos- tai vitossija tuntuu huonolta, niin tamma on ollut hyvä. Edelle on jäänyt vain tosi kovia nimiä", Leinonen päättää.