Iida Lanton valmennettavilla pykälää vaille täydellinen ilta Rovaniemellä

Pääpelinkohteissa Iida Lanton valmennettavista juhli vauhtimylly Ariston. Ville Pohjolan ajokki rymisteli enintään 22 tuhatta tienanneiden lyhyessä ryhmässä heti kiihdytyksessä kärkipaikalle.

Ariston veti kesäisiä vauhteja, vaikka Rovaniemellä pakkanen huitelikin kymmenessä asteeessa. Ruuna hurjasteli avauslenkin rapsakasti väliajoin 10,5 – 12,5. Siitä huolimatta 6-vuotiaan veto kesti perille ja voitto tuloksella 14,3aly oli hallittu.

”Ariston oli tänä päivänä sillä tuulella ennen lähtöä, ettei siinä paljon muuta auttanut kuin antaa mennä vaan”, Ville Pohjola kertoi voittajahaastattelussa. ”Hyvänä päivänään se rauhoittuu keulapaikalle, mutta tänään se oli sellaisella tuulella, että enemmän olisi ollut hävittävää, jos olisi alkanut sitä kiskomaan. Huippusuoritus oli hevoselta. Pakkaskelillä herkästi vauhti kostautuu, mutta hyvin jaksoi maaliin.”

Aristonille voitto oli kauden viides, mutta alla oli kolme epäonnistumista.

”Tänään nähtiin parasta Aristonia. Hyvänä päivänä sillä on kauheasti luokkaa, mutta huonoja päiviä on tahtonut olla enemmän”, Iida Lantto kertoi suojatistaan. ”Ariston on niin tapaturma-altis hevonen, että sille ehtii tapahtua kaikenlaista ennen kuin se on maalissa.”

Iida Lanton treenattaville toinen voitto tuli, kun Hey Sally kiri parhaaksi keskipitkän matkan koitoksessa.

”Ville sai hevoselle nätin reissun, ja meillä oli pieni toive jo ennakkoon, että se voisi jossain vaiheessa onnistuakin. Hey Sally on kotona vähän totinen hevonen, mutta se voi parantaa vielä tuosta aika laillakin, kun se rauhoittuu ja keskittyy.”

Nehemiah täydensi hopeatilallaan Lanton illan.

”Nehemiah jäi pussiin ja sai aika myöhään tilaan. En sitten tiedä, että olisiko se Maurin (Jaara) hevoselle (Asterisque) mahtanut muutenkaan mitään, mutta pirteästi tämä tuli toiseksi. Kyllä tämän illan jälkeen jaksaa taas herätä aamutalliin”, Iida Lantto iloitsi.

Rovaniemellä kilpailevien lisäksi Iida Lantolla on treenissään kylmäveriset Rappodina ja uusin tulokas Valle Saga.

”Valle Saga starttaa, kun saadaan kaikki paperi-asiat kondikseen. Luultavasti loppukuusta, mutta paljon riippuu keleistä. Nyt on esimerkiksi 14 astetta pakkasta, eikä lunta oikeastaan yhtään, että ajotiet menevät aika betoniksi, ettei niissä reipasta voi ajaa. Rappodinan ilmoitin Rovaniemelle, mutta sarja meni harmittavasti peruutukseen.”

Rovaniemen rataparina Magic Mondayssa toimi Seinäjoki. Siellä ajettiin 3-vuotiaiden Kasvattajakruunun alkuerät. Sekä oriiden ja ruunien että tammojen puolella keulahevonen vakuutti, kun ensin Shackhills Twister oli keulasta ylivoimainen ja myöhemmin Arctic Madonna teki saman tempun.