Pielinen Boko on kaunis 2-vuotias tamma.
Pielinen Boko kaksivuotiaana.Kuva: Isabella Tervonen
Uutiset

Iikka Nurmosen talli vahvistui kovasukuisella 4-vuotiaalla tammalla – "Nyt se on lähempänä meitä"

Pielinen Boko jatkaa uraansa Suomen puolella.
Julkaistu
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Satu Laakso
Pielinen Boko
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