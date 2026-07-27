Iikka Nurmosen talli vahvistui kovasukuisella 4-vuotiaalla tammalla – "Nyt se on lähempänä meitä"

Lauantaina Tornion Toto75-ravien studiolähetyksessä Petri Salmela kertoi valmentamansa Pielinen Bokon kilpailevan Laivakankaalla viimeistä kertaa hänen treenistään. Startin jälkeen nelivuotias siirtyi Iikka Nurmosen valmennukseen Maaningalle.”Ihan suunnitellusti hevosen siirsimme Suomeen. Tamma oli pari vuotta Salmelan todella hyvässä valmennuksessa. Hiukan myöhään hevonen on kehittynyt, mutta se on vain tarvinnut aikaa kasvaakseen mittoihinsa”, omistaja Valley Mediasta Satu Laakso kertoo.Suurin syy valmentajanvaihdokseen oli omistajapariskunta Satu ja Pasi Laakson elämäntilanne. Maaningalla Pielinen Boko on lähempänä omistajiaan.”Tähän asti olemme olleet aktiivisesti työelämässä mukana, mutta nyt tiedossa on eläkehommia. Aiemmin Pasilla oli työreissuja pohjoisessa, jolloin hän pääsi Bodeniin katsomaan hevosta. Jatkossa meillä on vaikka joka päivä aikaa ajella hevosen luokse, joten nyt se on lähempänä meitä”, Satu Laakso sanoo.Päätösstartti Salmelan väreistä oli sujumassa voittoisasti, kunnes loppusuoralla hevonen teki varmanoloisesta johtoasemasta mutkan sisäkentän puolelle ja hylättiin radalta poistumisesta.”Ei hevonen vieläkään oikein keskity työntekoon, sillä tavalla kuin ravihevosen pitäisi. Torniossa vedettiin ensimmäistä kertaa korvat auki ja se sitten säikähti nähtyään ja kuultuaan takana tulevan kaverin”, Laakso kertaa.Urallaan 12 kertaa kilpailleen Pielinen Bokon statistiikka on 1–1–4. Palkintorahoja 14,3-aikainen tamma on kerännyt lähes 13 000 euroa. Hevosen isä on Helgafell ja emä Astrid Wibb, josta Laaksojen omistuksessa jo on lähes 250 000 euroa urallaan ansainnut Kurri Jari Boko.”Meillä on Pielinen Bokolle jo maksettuna varsamaksu Captain Coreylle. Ajetaan nyt kilpaa, ja katsotaan astuttamista sitten ensi keväänä tai sitä seuraavana ihan sen mukaan miten tamma suorittaa. Aina olemme tähän hevoseen uskoneet, kunhan se vain saa riittävästi paukkuja kroppaansa”, Laakso kertoo.