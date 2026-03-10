Iin jääravit houkutteli yli 900 maksanutta katsojaa – "Odotuksiin nähden ehkä vähän yläkanttiin"

Viime lauantaina ravikansan katseet kääntyivät Tampereelle, kun Teivossa ravattiin divisioonafinaalit. Muillakin paikkakunnilla tosin tapahtui. Iissä sijaitsevalla Illinsuvannon jäällä järjestettiin samana päivänä perinteiset jääravit parin välivuoden jälkeen.Iissä on järjestetty jääraveja 1930-luvulta alkaen, mutta radan paikka on välillä vaihtunut. Viime lauantain perusteella perinteikäs tapahtuma elää ja voi hyvin, sillä paikalle saapui 913 maksanutta katsojaa. Kun mukaan lasketaan hevosten taustavoimat ja paikalle kutsutut yhteistyökumppanit, nousee kävijämäärä yli tuhanteen.”Yleensä meillä on ollut tosi hyvin porukkaa, sellaiset 700–800 sen jälkeen, kun olemme alkaneet elvyttämään jääraveja uudestaan. Yleisömäärä on odotuksiin nähden ehkä vähän yläkanttiin”, Rannikon Hevosseuran puheenjohtaja Marika Lohilahti sanoo.Jääravien järjestäminen on seuralle iso ponnistus, johon tarvitaan monen ihmisen työpanosta.”Siihen vaaditaan koko seuran ja talkoolaisten osallistumista. Pitkiä päiviä rupeaa tulemaan. Lähtökohta on aina se, että rata ja fasiliteetit täytyy olla valmisteltu sekä mainokset myyty. Ilmoittautumisajan päättyessä alkaa viimeinen kiire, että saadaan ravit pystyyn, käsiohjelmat painoon ja sen sellaista. Suuri kiitos kaikille talkoisiin ja kilpailuihin osallistuneille sekä paikalle saapuneille.”. Kiinnostusta jääraveja kohtaan riitti myös hevosten taustavoimilla, sillä paikalle saapui hevosia aina Savonlinnasta ja Sodankylästä asti.Lauantain raveissa syntyi myös Illinsuvannon uusi rataennätys. Siitä vastasi Noble Boy S, joka kellotti tuloksen 18,6ke.Tapahtuma syntyy rakkaudesta lajiin -periaatteella, mutta sillä on hevosseuralle myös taloudellinen merkitys. Lohiranta näkee tapahtumalla lisäksi muutakin arvoa.”Jääravit on hyvä paikka nuorille hevosille, että ne saavat kokemusta yleisöstä ja kuulutuksista. Lisäksi jääraveissa ei ole valjastuskatoksia. Siksikin haluamme järjestää näitä, että ihmisillä säilyisi hevosmiestaito. Se on katoavaa kansanperinnettä jääravien ohella. Jääraveihin osallistuvien hevosten tulee olla käsiteltyjä siten, että ne pystytään valjastamaan kuljetusvälineen perässä.”Hiihtolomalle osuneet jääravit tarjoavat myös edullisen vaihtoehdon koko perheen aktiviteetiksi.”Näihin voi osallistua matalalla kynnyksellä. Kaikki eivät välttämättä ole Kanarialla tai Levillä. Täällä pienellä budjetilla saa hauskaa koko rahan edestä”, Lohiranta päättää..Jääravit palaavat välivuoden jälkeen – ”Jääravit on sisäänheittotuote”