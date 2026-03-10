Iin jääravien yleisöennätys 2600 on peräisin 80-luvulta. Tänä vuonna sää suosi ja päästiin lähes 1000 maksaneeseen katsojaan.
Iin jääravien yleisöennätys 2600 on peräisin 80-luvulta. Tänä vuonna sää suosi ja päästiin lähes 1000 maksaneeseen katsojaan.Kuva: Marika Lohilahti
Iin jääravit houkutteli yli 900 maksanutta katsojaa – "Odotuksiin nähden ehkä vähän yläkanttiin"

Lauantaina tehtiin myös Illinsuvannon jääradan rataennätys.
