Iivo Niskanen avaa vlogissaan ikimuistoisinta ravipäiväänsä – ”Pumppu hakkaa 120, vaikka ei ole hevosta nähnytkään”

Hiihdon olympiavoittaja Iivo Niskanen on tunnetusti myös innokas hevosmies. Omistamisen lisäksi hän on perehtynyt myös käytännön hevostyöhön. Ohjastajana Niskasella on takanaan 11 starttia. Voittotilinsä hän aukaisi kotiradallaan Kuopiossa 27.9. Ensimmäisen täysosuman toi Petra Kivimaan valmentama Sunrise Fria terävällä loppukirillä.

Huippu-urheilijana Niskanen on tottunut menestyspaineisiin. Silti hänen yhteistyössä energiajuomajätti Red Bullin kanssa julkaisemassa vlogissa käy hyvin ilmi, että iltaraveissakin jännitys on huipussaan.

”Tältäköhän ’Risestä’ tuntuu ennen kisoja”, Niskanen virnuilee ennen ravireissua viitaten hiihtäjäkollegaansa Ristomatti Hakolaan, joka on niin ikään innostunut raviurheilusta.

Hymy on herkässä itse ravipaikallakin, mutta jännitys tiivistyy kisan lähestyessä.

”Pumppu hakkaa 120, vaikka ei ole hevosta nähnytkään”, Niskanen toteaa Sorsasalon varikkoalueella.

Yksi asia, joka häntä erityisesti huolettaa on rutiinin puute.

"Faktahan on, että mä oon ajanut vuoden aikana yhden kerran hevosella, ja nyt toisen. Ja heti kilpaa."

Hevoskauppaakin sivutaan pilke silmäkulmassa. Niskanen arvuuttelee, että näinköhän hän saa houkuteltua taustatiiminsä jäseniä hevosenomistajiksi.

"Olisi kyllä pitänyt käydä Maaningalla katsomassa, olisi ollut ihan jäätävän hieno tamma myynnissä. Tai minunhan se on, ei sitä ole pakko myydä", Niskanen vinkkaa.

Voitto taisi olla mielessä jo hyvissä ajoin, sillä venyttelytkin tehtiin tätä silmällä pitäen. Voittokakkukin nautittiin jo etukäteen. Varusteista homma ei ainakaan jäänyt kiinni, sillä kisaa varten hankittiin uudet ajolasit, ja valtakunnan ykköskuskilta Santtu Raitalalta lainattiin ajohousut.

"Tyylikästä touhua", Raitala kehaisee kisan jälkeen.

Vlogissa päästään tutustumaan myös Niskasen arkipäivän sisältämiin treeneihin. Lisäksi huippuhiihtäjä kertoo hyvin sujuneesta valmistautumisestaan pian starttaavaan kilpailukauteen. Raviurheilu on kuitenkin pääosassa Niskasen päivässä.