Iivo Niskanen teki hevoskaupat – tuuletti arvokasta voittoa Eero-isänsä kanssa jo samana iltana

Lämminveristen Kymppitonni tilille –finaalissa Iikka Nurmosen ohjastama ja valmentama Mr Courvoisier oli keulapaikalta ylivoimavoittaja. Ruuna kilpailee Ecurie grande champagne Teamin omistuksessa, johon tuli keskiviikkona – yhden kimppalaisista – Jere Törmäsen mukaan lisää osakkaita.

”Iivo on käynyt paljon Iikan tallilla ajamassa hevosia. Siellä Iivo oli Mr Courvoisieriin tykästynyt ja kysynyt, että pääseekö kimppaan mukaan. Tänään he olivat kauppoihin päässeet”, Jere Törmänen kertoi, että myös Iivon isä Eero Niskanen lähti mukaan hevoskimppaan.

Mr Courvoisier voitti kummankin Kymppitonni tilille –karsinnan, joten sille maksettiin finaalin ykköspalkinnon 5000 euron lisäksi 3000 euron bonus. Karsintalähdön voitoista se nappasi kummastakin 1000 euroa, joten Anita Viitasen ja Jouni Törmäsen kasvatti tienasi kilpailusarjasta heinäkuun aikana 10 000 euroa.

Kylmäveristen Kymppitonni tilille –finaalissa Hankasalmen karsintaykkönen Lumi-Rami jyräsi Jani Ruotsalaisen ajamana parhaaksi.

”Tässä on paljon hyvää: hyvä vauhti ja moottori, että jos terveys pysyy hyvänä, on lupa odottaa parempaa”, Jani Ruotsalainen jutteli.

MAS For You kauden avausvoittoon

Kasvattajakruunun alkueriä ajettiin nelivuotiaiden osalta. Tammojen lähdössä Jukka Torvisen ohjastama MAS For You pääsi keulaan ohi Kiikku's Cashierin ja Hannu Torvisen vielä reilu kierros juostuna. Tanja Goman-Niemisen valmentama MAS For You nappasi ykköstilansa ylivoimatyyliin ajalla 14,1ake.

”Tammalla oli pikkuisen tummempia pilviä vuoden alussa, ettei ravisävelet olleet niin hyvin kontrassa. Tanja on saanut hevosen ravin kohdilleen nyt”, Jukka Torvinen kehui.

Oriiden ja ruunien puolella Kari Lehtosen valmentama Amongst Stars osoitti, ettei viime kerran Porin tykkikiri ollut tähdenlento. Santtu Raitalan ohjastama ruuna kiisi loppusuoran alun haparointiensa jälkeen Open Stretchiä pitkin hallittuun täysosumaan ennen ulkoa parannellutta Kiikku's Giantia.

”Äärettömän kova ikäluokka, mutta toisaalta Amongst Stars on näyttänyt, että on mennyt isoin askelin eteenpäin. Se on hevosia, jotka pystyvät ainakin Derby-karsintoihin osallistumaan, mutta siellä pienistä asioista kaikki kiinni”, Santtu Raitala puhui voittajasta.

