Ikäluokan ykköstähdillä tuuria rata-arvonnassa – Kriteriumin karsintalistat valmistuivat
Kolmivuotiaiden lämminveristen Kriteriumiin ilmoitettiin 50 hevosta, joten tiistaina 2. syyskuuta Teivossa ajetaan kuusi karsintalähtöä. Jokaisesta karsinnasta kaksi parasta selvittävät tiensä lauantaina 13. syyskuuta ajettavaan finaaliin. Karsinnoissa ykköspalkinto on 6000 euroa ja finaalissa 80 000 euroa.
Ensimmäisessä karsinnassa katseet kiinnittyvät ensimmäistä kertaa Juho Ihamuotilan treenistä starttaavaan Arctic Fionaan. Arvonnassa Santtu Raitalan ohjastettava sai radan kuusi.
Toisessa karsinnassa suosikki on Pekka Korven Fuego Combo, joka lähtee tavoittelemaan karsintavoittoa radalta viisi.
Kolmannessa karsinnassa suosikki on ykkösradalta starttaava Piccolo Cocktail, joka arvottiin radalle yksi. Startti on Timo Korvenheimon valmennettavalle jo kauden 21. kilpailu.
Neljännessä karsinnassa radalta seitsemän finaalipaikkaa jahtaa huipputamma Mascate Matchin jälkeläinen Maginitude.
Viidennessä karsinnassa kolmosnumerolla voittoa hakee viimeksi Vermossa täyden matkan SE-tuloksen juossut Ancio.
Kuudennen karsinnan suosikki on seiskaradalta starttaava EL Narnia.
Suomenhevosten Kriteriumiin ilmoitettiin 23 hevosta, joten luvassa on yksi 11 ja yksi 12 hevosen karsinta. 5000 euron ensipalkinnolla juostavista karsinnoista kuusi parasta saavat paikan 40 000 euron ykköspalkinnolla juostavaan finaaliin.
Ensimmäisessä karsinnassa Seppo Suurosen valmennettavista Marstio arvottiin radalle kolme ja Ejnar radalle kahdeksan. Pikkuprinsessa Retostella hamuaa menestystä takarivistä radalta kymmenen.
Toisessa karsinnassa suosikki on kymppiradalta matkaan avaava Camppari.
Kriterium-karsintaravien pääpelinä toimii Toto65, jota pelataan lähtöihin 4-9.
Teivon 2.9. ravien lähtölistoihin pääset tutustumaan tästä linkistä