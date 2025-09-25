Ava Di Agustina otti uransa avausvoiton viime vuoden lokakuussa Turussa.
Ava Di Agustina otti uransa avausvoiton viime vuoden lokakuussa Turussa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Ikäluokkalähtöjä kolunneen Ava Di Agustinan kilpakengät naulaan – ”Kovasti meillä on odotuksia siitokseen”

Ava Di Agustinan kilpaura päättyi jo 4-vuotiaana.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Asko Kollin
Ava Di Agustina

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi