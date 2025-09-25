Ikäluokkalähtöjä kolunneen Ava Di Agustinan kilpakengät naulaan – ”Kovasti meillä on odotuksia siitokseen”

Hannu-Pekka Korven valmennuksessa kaikki starttinsa kilpaillut Ava Di Agustina on päättänyt kilpauransa.Fire Circle Stablen ja Oak Hill Stablesin omistama 4-vuotias tamma ehti kilpailla 29 kertaa totosijoin 2–2–4 ja tienata 15 540 euroa. Sen uran viimeiseksi lähdöksi jäi Lappeenrannassa 9.9. ravattu Villinmiehen Tammakilvan karsinta, jossa se sijoittui yhdeksänneksi.Tamma tienasi yli puolet voittosummastaan kaksivuotiskaudella. Vielä viime vuonna Ava Di Agustina ravasi kaksi voittoa, mutta omistajat odottivat hevoselta enemmän.”Hevonen taisi vähän loukkaantua 2-vuotiaana Jyväskylässä. Samoissa raveissa loukkaantui muitakin hevosia. Jäikö siitä sitten jotakin? Ava Di Agustina oli kauhean lupaava 2-vuotiaana, mutta 3- ja 4-vuotiaana se ei mennyt ihan toivotulla tavalla”, Fire Circle Stablen takaa löytyvä Asko Kollin perustelee päätöstä ripustaa kilpakengät naulaan.Ava Di Agustina on myös Kollinin Fire Circle Stablen kasvatti. Hän omistaa menestyneitä tammoja jättäneen Angelina Vacationin, joka on myös Ava Di Agustinan emä.Angelina Vacationin muista jälkeläisistä 103 608 euroa tienannut Ava Di Emelin on ehtinyt jättää jo yhden nunciolaisen tammavarsan ja 211 050 euroa tienannut Ava Di Alessia on tällä hetkellä kantavana Maharajahista.”Kovasti meillä on odotuksia siitokseen myös Ava Di Agustinan kohdalla. Orivalintaa ei ole vielä mietitty.”Ava Di Agustina ei jää nykyisten omistajiensa omistukseen vaan siirtyy Ari ja Riikka Takanevalle. Pariskunnan Larva-Jussilan tila tunnetaan Swamp- ja Larvan-etuliitteisistä kasvateistaan.”Olemme sopineet, että meillä on osto-optio Ava Di Agustinan ensimmäiseen varsaan”, Kollin kertoo..Täysin ilman starttihevosta Kollin ei kuitenkaan jää, vaikka Ava Di Agustinan vanhemmat elossa olevat sisarukset ovat niin ikään siirtyneet siitokseen. Siitä pitää huolen 2-vuotias Ava Di Alcee, joka vaikuttaa sisarustensa tavoin lupaavalta ja varhaiskypsältä. Se sijoittui keskiviikkona Vermossa ravatussa Junnustartti-finaalissa toiseksi ennätysajallaan 16,4ake. Voiton vei tallikaveri Miss White Gold.”Se meni tosi helposti. Hannu-Pekka oli tosi tyytyväinen. Ava Di Alceesta on kauheat odotukset.”Lisäksi tänä kesänä Kollinille syntyi Angelina Vacationin ja Calgary Gamesin tammavarsa Ava Di Adelina.”Se on kyllä hieno varsa, vaikka itse kehunkin. Angelina Vacation on itse niin isokokoinen tamma, että se jättää hienoja varsoja. Se oli myös itse puolihyvä juoksija ja erittäin jaksava, minkä takia olemme yrittäneet valita sille nopeita oreja.”Valinnat ovat tulosten perusteella onnistuneet nappiin. Tästä Kollin jakaa kiitosta Hannu-Pekan isälle Pekka Korvelle.”Pekalta olen aina saanut hyviä vinkkejä orivalintaan. Hän on aina ollut avulias neuvomaan. Minulla oli aikanaan jo Dream Director Pekalla valmennuksessa.”.Huippulupauksen loukkaantuminen kirvoitti kovaan kritiikkiin – Pekka Korpi: "Jossain on vika, että tällaista yleensä pääsee tapahtumaan"