Ikäluokkamenestyjä Metsärinteen Pommi palaa pitkältä tauolta ensi viikolla – ”Kuulostellaan missä mennään”

Timo Tuomisen valmentama Metsärinteen Pommi menestyi nuorena mainiosti ikäluokkakisoissa. Se ehti tienata viisivuotiskautensa loppuun mennessä reilut 66 000 euroa. Valtaosa palkintorahoista kertyi vuoden 2023 Satakunta-ajon voitosta ja seuraavan vuoden Derbyn kakkossijasta.Viime vuonna Metsärinteen Pommi starttasi koelähdön lisäksi vain kerran. Kakkosijaan päättyneen kisan jälkeen hevonen jäi pois marraskuisesta Teivon kisasta, eikä sitä olla nähty radoilla sen jälkeen. Tämä muuttuu ensi keskiviikkona, sillä Metsärinteen Pommi avaa kautensa viikon päästä Vermossa.”Metsärinteen Pommi kolhaisi syksyllä jalkaansa. Sitä paranneltiin tauon aikana ja hoidettiin hampaita”, Tuominen selvittää.Nyt 7-vuotias ori palaa yli 10 kuukauden tauolta, joten valmentaja Tuominen on ymmärrettävästi varovainen odotusten suhteen, vaikka kaikki vaikuttaa olevan kunnossa.”Hevosta on treenattu pitkän aikaa. Alla on kaksi 30-vauhtista hiittiä. Sillä lailla Metsärinteen Pommi tulee ihan kilpailukuntoisena radalle, mutta sitä on vaikea arvioida, miten se pärjää kilpailleita hevosia vastaan. Sillä on lisäksi aika vähän startteja, joten rutiinia ei ole paljon. Porukassa ei ole päästy ajamaan ollenkaan, joten on mukava, että on pieni lähtö näin alkuun. Kuulostellaan missä mennään, eikä tähän starttiin ole asetettu suuria tavoitteita”, Tuominen sanoo.Kykyjä Metsärinteen Pommilla piisaa, sillä se on jäänyt uransa aikana vain kerran kolmen parhaan ulkopuolelle, kun on ravannut koko matkan. Se tapahtui vuoden 2024 Pikkukunkussa. Kaikkiaan ori on startannut 14 kertaa totosijoin 3–5–2.Vaikka kyseessä on lahjakas ravuri, ei Tuominen ole tehnyt erityisen tarkkoja suunnitelmia lähitulevaisuuteen.”Totta kai pyrimme ajamaan nyt kilpaa, jos ei tule vaikeuksia syksyllä ja talvella.”