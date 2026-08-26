Metsärinteen Pommi voitti ensimmäisen Derby-karsinnan.
Metsärinteen Pommi ja Timo Tuominen hallitsivat kahden vuoden takaista Derby-karsintaa keulapaikalta.Kuva: Anu Leppänen
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Ikäluokkamenestyjä Metsärinteen Pommi palaa pitkältä tauolta ensi viikolla – ”Kuulostellaan missä mennään”

Vuoden 2023 Satakunta-ajon voittaja ja vuoden 2024 Derby-kakkonen on taukoillut koko alkuvuoden.
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Timo Tuominen
Metsärinteen Pommi
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