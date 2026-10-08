Ikäluokkatähti Ze On Alma siirtyi Utalan talliin – ”Hevonen jäi sinne tosi tyytyväisenä”

Viime vuonna 4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun voittanut Ze On Alma on vaihtanut valmentajaa. Hevosurheilu uutisoi jo kesäkuussa tamman jättävän ammattimaisen valmennustoimintansa vuoden loppuun mennessä päättävän Christa Packalénin tallin. Tuolloin Ze On Alman kerrottiin siirtyvän laidunlomalle, eikä omistaja-kasvattaja Krista Taipale-Kovalainen ollut vielä tehnyt ratkaisua tulevan valmentajan suhteen.Nyt päätös on syntynyt, ja jo yli 120 000 euroa tienannut 5-vuotias tamma on siirtynyt Juha Utalan treeniin.”Ottajia olisi ollut muitakin. Tein itse päätöksen. Konsultoin tuttuja ihmisiä, mutta lopulta päätökseen vaikutti se, että Juha on ajanut hevosta ja tuntee sen. Sijaintikin on lähellä, ja meillä menee ajatukset yhteen hevosen suhteen”, Taipale-Kovalainen avaa valmentajavalinnan taustoja.Ze On Alma avasi kautensa huhtikuussa voittamalla Tammaderby-karsinnan. Finaalissa se havitteli keulapaikkaa kovassa avauksessa, mutta ei koskaan päässyt johtopaikalle. Lopulta tamma jäi toiseen ulos pussiin ja sijoittui kahdeksanneksi.Tammaderby on Ze On Alman viimeisin kilpailu. Sen oli määrä startata kesäkuussa Killerin Eliitissä, mutta vetäytyi kisasta jalkavaivan vuoksi.”Tamma on tosi hyvässä kunnossa. Se on koko kesän vain ollut ihan näihin päiviin asti. Ze On Alma sai viettää täysin normaalin hevosen elämää laitumella. Kun laidunkausi rupesi loppumaan, otin sen talliin. Sen jälkeen se on saanut olla tallin ja tarhan välillä. Tamma on saanut todella hyvän huilaustuokion", Taipale-Kovalainen kertoo."Sillä on niin paljon virtaa, että olen tosi iloinen, kun se pääsi vihdoin treeniin. Tammalla meinasi jo ruveta vähän päänuppi hajoamaan. Sillä oli niin paljon virtaa, että taluttaminen tarhaankin alkoi olla vaikeaa. Se näytti olevan todellinen kisahevonen – ei pysynyt ollenkaan paikoillaan”, Taipale-Kovalainen naurahtaa.Omistaja painottaa, että kilpailutukseen tai valmennuksellisiin asioihin hän ei puutu lainkaan. Ne jäävät täysin Utalan harkinnan varaan.”Kun jätin hevosen Juhalle, sanoin sen olevan hänen nyt. En puutu mihinkään. Hän katsoo rauhassa, tekee itse suunnitelmat ja tutustuu hevoseen. Juha on niin ammattilainen, että hän tietää, mitkä askelmerkit tulevat ja milloin. Hevonen jäi sinne tosi tyytyväisenä, ja olen itsekin tosi hyvillä mielin.”Ze On Alma on kilpaillut urallaan 32 kertaa totosijoin 9–4–4. Kasvattajakruunun voitto on tamman uran toistaiseksi merkittävin saavutus. Sen lisäksi Ze On Alma on muun muassa voittanut Propulsionin 3-vuotissarjan finaalin ja sijoittunut Jokimaa Jackpotissa kolmanneksi..Packalénin tallin jättänyt Ze On Alma vetää henkeä – ”Tuskin startataan enää tänä vuonna”.Tämän takia Ze On Alma jättää Killerin Eliitin väliin