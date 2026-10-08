Ze On Alma on ehtinyt tienata 32 startissaan jo reilut 120 000 euroa. Viimeisin voitto tuli kauden avauskisassa Vermon Tammaderby-karsinnassa.
Ze On Alma on ehtinyt tienata 32 startissaan jo reilut 120 000 euroa. Viimeisin voitto tuli kauden avauskisassa Vermon Tammaderby-karsinnassa.Kuva: Laura Koskenniemi
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Ikäluokkatähti Ze On Alma siirtyi Utalan talliin – ”Hevonen jäi sinne tosi tyytyväisenä”

Ze On Alma on palannut laidunloman jälkeen treeniin.
Julkaistu
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Juha Utala
Krista Taipale-Kovalainen
Ze On Alma
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