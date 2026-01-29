Ikäluokkatamma Callella Ellen siitokseen – "Tulevan varsan on tarkoitus jäädä kimpalle"

Markku Niemisen valmennuksesta uransa kaikki 40 starttia juossut Callela Ellen muutti pari viikkoa takaperin takaisin synnyinkotiinsa Kallela Oriasemalle. Keväällä tamma on tarkoitus siementää Captain Coreylla.”Omistajakimpan kanssa jo viime vuonna mietittiin, että tänä vuonna tamman olisi aika siirtyä siitokseen. Vuoden alussa pidetyssä kimppakokouksessa sitten vain totesimme, että tamma jää meille ja haluamme siitä varsan, joten eiköhän viedä se heti Kallelaan. Nyt hevonen saa rauhassa sopeutua siitostamman elämään ennen sen siementämistä”, Team Ellenin kimpanvetäjä Kirsi Mattila kertoo.Team Ellenissä on useita ensikertalaisia hevosenomistajia. Mattila sanoo olevansa iloinen, kuinka moni kimpan osakkaista oli innolla lähdössä mukaan siitosprojektiin.”Nyt he tosissaan näkevät raviurheilussa koko harrastamisen kirjon, kun sitoudutaan omistamiseen pidemmäksi aikaa. Orivalinnan suhteen ajattelimme lähteä isosti liikkeelle, eli mahdollisimman hyvä. Tulevan varsan on tarkoitus jäädä kimpalle”, hän toteaa.Uransa aikana nyt 6-vuotias Callela Ellen voitti kahdeksan kertaa ja keräsi yhdeksän muuta totosijaa. Palkintorahoja 10,6-aikainen tamma ansaitsi 106 990 euroa.”2-vuotiaana tullut Hevosenomistajapokaalin ja 4-vuotiaana Kuopio Stakesin voitot olivat kaikista isoimpia onnistumisia, mutta paljon oli muitakin elämyksellisiä hetkiä. Uralle sattui myös loukkaantuminen, joten Callela Ellenin kanssa matka oli aikamoista vuoristorataa. Sellainen kai on hevosenomistamista parhaimmillaan”, Mattila sanoo.