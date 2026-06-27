Ikäluokkatamma Ginza vaihtoi valmentajaa – ”Mielenkiintoista on lähteä tekemään töitä sen kanssa”

Equi Futin eli Juha Tenhovaaran omistama ja kasvattama viisivuotias Ginza on siirtynyt Pekka Korvelta Hanna Lepistön valmennukseen. Tallia hevonen vaihtoi perjantaina.”Hain sen Vermosta perjantaina iltapäivällä ja olen nyt antanut tamman vain kotiutua. Kilpaileminen voisi alkaa Kaustisen Isla-ajosta kaiken mennessä hyvin”, Lepistö kertoo.Viisivuotiaille rajattu Isla-ajo ravataan Nikulassa 10. heinäkuuta 15 000 euron ensipalkinnolla.Uransa 36 startista kymmenen voittoa ja 18 muuta totosijaa ottaneen Ginzan voittosumma on 171 950 euroa. Läpi uransa hevonen on kuulunut ikäluokkansa kärkinimiin.”Hieno ja rehti hevonen. Mielenkiintoista on lähteä tekemään töitä sen kanssa”, Lepistö toteaa.