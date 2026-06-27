Ilkka Korpi on ohjastanut valtaosan Ginzan uran starteista.
Ilkka Korpi on ohjastanut valtaosan Ginzan uran starteista.Kuva: Anu Leppänen
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Ikäluokkatamma Ginza vaihtoi valmentajaa – ”Mielenkiintoista on lähteä tekemään töitä sen kanssa”

Ikäluokkansa kärkinimiin läpi uransa kuuluneen Ginzan voittosumma on jo reilut 170 000 euroa.
Julkaistu
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Hanna Lepistö
Ginza
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