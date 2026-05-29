Ilkka-Pohjalainen-ajon ilmoittamisaikaa jatkettu – Weikko avaa kautensa
Ensi viikon perjantaina Seinäjoella ravataan molempien rotujen Ilkka-Pohjalainen-ajot. Lämminveristen kisassa ensipalkinto on 8000 euroa, suomenhevosilla 7000 euroa.
Seinäjoen Ravikeskus tiedotti perjantaiaamuna, että Ilkka-Pohjalainen-ajon finaalien ilmoittautumisaikaa on jatkettu ravien normaaliin päättymisaikaan eli maanantaihin 1.6. klo 9.00 saakka.
Kilpailuun ilmoittautuneet pisteytetään ja mahdollinen karsinta suoritetaan saavutettujen voittosummien, ennätysten ja viiden viimeisimmän kilpailusuorituksen perusteella. Kaikki finaaleihin osallistuvat palkitaan vähintään 220 eurolla.
Ilkka-Pohjalainen -ajoon ilmoitettuja hevosia silmäillessä huomio kiinnittyy ME-ori Weikkoon. Pekka Lillbackan ja Öystein Tjomslandin omistama hevonen avaa kuusivuotiskautensa Seinäjoella. Samalla sen valmentaja on vaihtunut, sillä ori on siirtynyt Tjomslandin listoilta Lillbackan treenilistalle.
Weikko päätti viime kautensa elokuun lopulla Derby-voittoon. Se on kilpaillut 13 kertaa totosijoin 9–2–0 ja tienannut 126 545 euroa. Derbyn lisäksi Weikko voitti viime vuonna Oulun Kuninkuusraveissa ravatun Pikkukunkun.
Ilmoittamisajan lisäksi Seinäjoen ravien pääpeli on muuttunut. Seinäjoelle pelataan ensi perjantaina Toto65-peliä.
Molemmat Ilkka-Pohjalainen-ajot kilpaillaan 2120 metrin tasoitusajona. Lämminveristen kisa on rajattu 4- ja 5-vuotiaille, suomenhevosten puolella osallistumisoikeus on 5- ja 6-vuotiailla. Nuoremmat hevoset saavat 20 metrin hyvityksen.