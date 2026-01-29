Ilkka-Pohjalainen-ajon konsepti muuttuu

Sääntöuudistuksessa on poistettu molempien rotujen karsinnat, ja kilpailuun ilmoitetut osallistujat valikoituvat erillisen pisteytyksen mukaisesti. Pisteytyksessä huomioidaan hevosen paras ennätys vähintään 2000 metrin matkalla, hevosen voittosumma ja karsintapistemäärä viidestä viimeisestä kilpailusta pois lukien taukopisteiden ja välistarttien vaikutus.

Hevoset maksetaan edelleen perinteiseen tapaan ennakkomaksuilla. Kilpailuvuosien taksoja on hieman korotettu, lisäksi on lisätty erillinen 1000 euron sakkomaksu kokonaan maksamattomille, mutta muuten osallistumisoikeuden omaaville hevosille.

Kilpailut ajetaan edelleen kahden ikäluokan lähtöinä 4–5-vuotiaille lämminverisille ja 5–6-vuotiaille suomenhevosille 2120 metrin tasoitusajona, jossa nuorempi ikäluokka saa 20 metrin hyvityksen. Suomenhevosten vuoden 2024 ikäluokasta lähtien (vuodesta 2029 alkaen) kilpailun sarjamääritys täydentyy lisäksi 20 metrin tammahyvityksellä. Ilkka-Pohjalainen-ajon maksuerät erääntyvät 28.2.

”Jo vuosien ajan on ollut haasteena saada kunnolliset karsintalähdöt aikaiseksi, ja joissain tapauksissa sillä on ollut vaikutusta tiettyjen hevosten kilpailuttamiseen ylipäätään. Tämä muutos vapauttaa suunnittelemaan kilpailutusta, kun karsintojen perumisen riski poistuu”, toiminnanjohtaja Jyri Saranpää perustelee Seinäjoen Ravikeskuksen tiedotteessa.