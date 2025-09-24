Ilmaisravit kiinnostavat Etelä-Suomen radoilla – "Mieluummin päästämme ihmiset ilmaiseksi käyttämään rahaa muihin palveluihimme"

Ravitapahtumien laskevat yleisömäärät ovat olleet pitkään ratojen huolenaiheena. Vaikka lajin kruununjalokivi Kuninkuusravit on säilyttänyt suosionsa vuosien varrella, muiden suurtapahtumien yleisömäärät ovat huolestuttavaa luettavaa. Sama trendi koskee myös arkiraveja.Osa Suomen raviradoista on kokeillut järjestää arki-iltojen ravitapahtumat pääsymaksuttomina kääntääkseen kurssin. Varsinkin maan päärata Vermo näyttää onnistuneen kääntämään kierteen positiiviseksi.Vermossa perittiin pääsymaksu kaikkiin raveihin viimeksi vuonna 2023. Vuoden 2024 alusta alkaen Vermon keskiviikkoraveihin on ollut ilmainen sisäänpääsy. Lauantairaveihin Vermo perii edelleen pääsymaksun..IlmaisravitVermo on järjestänyt arki-illan ravinsa maksuttomana jo lähes kahden vuoden ajan.Jokimaa poisti arki-iltojen pääsymaksun tämän vuoden alussa.Kumpikin rata aikoo jatkaa pääsymaksuttomuutta ainakin arki-iltoina..Kun Vermon ravien yleisömäärää tarkastelee vuosien 2023 ja 2024 sekä 2025 välillä, voi arki-illan ravien yleisömäärässä havaita selvän nousun. Vielä vuonna 2023 Vermon yleisökeskiarvo arkiraveissa aikavälillä 1.1.–31.8. oli 378 vuonna 2023, seuraavana vuonna 471 ja kuluvana vuonna 609.Vermossa yleisömäärän laskee tapahtumien turvallisuudesta vastaava Securitas. Jokainen portista saapuva ihminen lasketaan mukaan, mutta tallialueen väki ei sisälly lukuihin.Pääsymaksuttomuus on toki iso tekijä, mutta lukujen taakse kätkeytyy muitakin hyväksi havaittuja ratkaisuja.”Päädyimme laittamaan keskiviikon ravit ilmaiseksi, koska halusimme ennen kaikkea houkutella paikalle uutta yleisöä. Vahvuutemme on se, että olemme Suur-Leppävaaran alueella, missä elää noin 70 000 ihmistä ja paljon nuoria. Olemme saaneet liikkeelle erityisesti lähialueen 20–30-vuotiaat nuoret miehet ja myös naiset”, Vermo Areenan toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi sanoo.Vermon markkinointi onkin suunnattu juuri lähialueen ihmisille. Markkinoinnissa ravit ovat olleet ikään kuin bonus, kun uusille ihmisille on tuotu esiin esimerkiksi ravintolapalveluita.”Käytämme paljon Länsiväylä-lehteä. Lisäksi meillä on säännöllinen mainonta Raide-Jokerissa, joka alkaa aina tiistaisin, ja toinen mainos pyörii myös keskiviikkona. Kolmantena kanavana käytämme eri sosiaalisen median alustoja. Ihmisiä on ihan riittävästi lähellämme, eikä meidän tarvitse tehdä hukka-ammuntaa jonnekin kauas.”. Kun pääsymaksuttomuuden myötä yleisömäärä on kasvanut, on se tuonut tuloja ravintolamyynnin kautta. Koskenniemi arvioi, että keskiviikkoiltojen ravintolamyynti on kasvanut Vermossa noin 20 prosenttia verrattuna aikaan, jolloin pääsymaksu perittiin. Ravintolapalveluiden lisäksi nuoria kiinnostavat Toto-pelit.Vaikka yleisökeskiarvo on noussut, on samaan aikaan Finlandia-Ajon yleisömäärä pudonnut vuosi vuodelta.”Se kertoo isosta ilmiöstä, että aktiiviset ravi-ihmiset, olivatpa he omistajia, kasvattajia tai innokaita Toto-pelaajia, ovat entistä passiivisempia lähtemään raveihin. Finlandia- ja Derby-ravien yleisö on koostunut nimenomaan aktiiveista. Kun ne puuttuvat, määrää on vaikea paikata muulla porukalla.”.Myös Lahdessa on koettu maksuttomien arkiravien olevan toimiva ratkaisu. Sekä Vermoon että Jokimaalle iso osa yleisöstä tuli erilaisten korttien, kuten Hippoksen kausikortin tai SHKL:n hevosenomistajakortin avulla muutenkin ilman, että radat saivat näistä lipputuloja. Lahdessa pääsymaksuttomuutta aiotaankin laajentaa koskemaan myös lauantairaveja.”Ravikilpailutoiminnan tuotot, joita pääsymaksutkin ovat, saattavat olla jopa haitallisia tässä toimintatukimaailmassa, jossa vielä hetken elämme. Mieluummin päästämme ihmiset ilmaiseksi käyttämään rahaa muihin palveluihimme, joista hyödymme enemmän”, Jokimaan toimitusjohtaja Ville Holopainen huomauttaa.Arki-iltoina Jokimaan yleisökeskiarvo oli viime vuonna tammi-elokuun välisenä aikana 589 ja tänä vuonna 662.Luvut eivät ole vertailukelpoisia Vermon yleisömääriin, sillä Jokimaalla mukaan lasketaan myös tallialueen väki, ja joissakin tapahtumissa, kuten esimerkiksi perheraveissa, joudutaan turvautumaan arvioon yleisömäärästä..Pääkirjoitus: Leipää ja sirkushuveja