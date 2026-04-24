Imperator aloittaa ensi viikolla uusista käsistä – ”Kun olemme käyneet hiitillä, on maisema vaihtunut"

Talven aikana Daniel Redénin tallista Hanna Lepistön valmennukseen siirtynyt Imperator on ilmoitettu ensi viikon lauantaiksi Oulun Number Oneen. Äimäraution perinteikäs kisa Suomessa syntyneille avoimen tason lämminverisille ravataan lyhyellä matkalla ja kymppitonnin ensipalkinnolla."Talvi on mennyt oikein tosi hyvin", Lepistö kertoo.Lyhyen matkan kisassa täytyy mennä heti reipasta. Tämän tietää myös valmentaja, joka on valmistellut hevosen siten, että se olisi heti valmis hyvään suoritukseen."Ei voi tulla soitellen sotaan. Minulla on hyvä fiilis hevosesta. Se on treenannut tosi hyvin ja on olemassaan hyvä hevonen. Kyllä sillä on hyvät potkut. Kun olemme käyneet hiitillä, on maisema vaihtunut Imperatorin kyydissä."Vuoden 2022 Kuopio Stakesin voittanut Imperator on kokenut urallaan useita takaiskuja. Siksi sillä onkin 8-vuotiaana vasta 32 starttia. Näissä se on kerännyt 11 voittoa ja saman verran muita totosijoja.Oriin voittosumma on kohonnut vähäisestä starttimäärästä huolimatta 143 267 euroon. Suomessa syntyneenä Suur-Hollola-ajo sopisi hevosen kilpailuohjelmaan, mutta vammahistorian vuoksi sillä ei haluta kilpailla kahtena peräkkäisenä päivänä, kuten Suur-Hollola-ajossa olisi tehtävä, jos finaaliin mielii."Luulen, että se ei ole meidän tähtäimessämme. Se on omistajan toive hevosen historian takia. Ajetaan hevosta kehittäen startti kerrallaan", Lepistö sanoo.