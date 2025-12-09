Imperator siirtyi takaisin suomalaisvalmennukseen – "Erittäin hienot ohjat, luokkahevonen"

Viimeiset pari vuotta Daniel Redénin tallissa valmentautunut Imperator on siirtynyt Hanna Lepistön valmennukseen Vihtiin. Viimeisen kerran Nean Oy:n eli Tero Lehterän omistama ja kasvattama ori kilpaili Redénin tallista marraskuun puolivälissä Solvallassa sijoittuen seitsemänneksi.”Tero soitti ja tarjosi hevosta hiljattain valmennukseeni. Imperator oli tuttu hevonen jo ennestään puolisolleni Valtterille (Lintula, eläinlääkäri), sillä hän on aikaisemmin hoitanut sitä”, Lepistö taustoittaa.Kuluneen kauden aikana Imperator on kilpaillut seitsemän kertaa voittaen starteistaan kaksi. Voittosummaansa se on kerryttänyt reilun 23 000 euron edestä.Lepistön tietojen mukaan yksi syy valmentajanvaihdokseen oli, että Imperator pääsee heillä asustamaan pienempään talliin. Redénin suurtallissa Imperator oli ollut turhan stressaantunut muiden orien seurassa.”Yritetään nyt löytää sille sellaiset elinolot, että hevonen olisi mahdollisimman tyytyväinen elämäänsä. Se on nyt meillä pienemmässä tallissa erittäin tyytyväisen oloinen”, Lepistö kertoo.Kilpailemisen aloittamisen osalta Lepistöllä ei ole laadittu Imperatorille tarkempaa aikataulua. Haimoossa hevosta on kuitenkin ehditty käyttää jo valjaissa.”Erittäin hienot ohjat, luokkahevonen”, Lepistö kehuu.Talven ajaksi Ruotsiin filiaalinkin avanneen Lepistön talli on hiljattain vahvistunut reilut 800 000 euroa ansainneella Charmant de Zackilla sekä Aripekka Pakkaselta Lepistölle siirtyneellä Top Scorella.”Niistä kumpikin on Vihdin tallissani, ja starttaamista katsotaan sitten keväällä. Mielenkiintoisia hevosia”, Lepistö sanoo.