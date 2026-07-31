Imperator ansaitsi radoilta 11 voittoa.
Imperator ansaitsi radoilta 11 voittoa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Imperatorin kilpaura päätökseen – "Se on ansainnut hyvät eläkepäivät"

Tero Lehterän oma raviharrastus jatkuu vielä Ruotsiin siirtyvän Andragathoksen omistajana.
Julkaistu
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