Imperatorin kilpaura päätökseen – "Se on ansainnut hyvät eläkepäivät"

Vuodenvaihteesta alkaen Hanna Lepistön tallissa valmentautunut Imperator palasi keskiviikkona Kouvolassa pieneltä tauolta sijoittuen suursuosikkina kuudenneksi. Startti jäi samalla kahdeksanvuotiaan oriin uran viimeiseksi.”Olen sitä mieltä, että hevosen pää meni rikki toissa kerralla Lahdessa. Olen nyt reissussa ja hotellilla katselin Kouvolan juoksua, enkä mielestäni väärässä ollut. Hannan kanssa puhuin, että hevonen oli tuntunut tosi hyvältä lämmittelyssä. Startissa se tuli maaliin, muttei väsyneenä”, Lehterä aloittaa.Imperator kilpaili tällä kaudella neljästi saaden kolmessa ensimmäisessä startissa raskaan juoksun.”Valmentajaa lukuun ottamatta paljon asioita olisi voinut tehdä paremmin. Ei hevosen pään rikki meno tullut siis yllätyksenä, mutta en ole katkera. Tällaiseen toimintaan investointi ei kuitenkaan ole minulle mielekästä. Imperator on osoittanut urheutensa jo aiemmin kahteen otteeseen”, Lehterä jatkaa viitaten hevosen terveyshistoriaan.Omistaja toivoo löytävänsä Imperatorille hyvän eläkekodin, sillä terveenä ja kilttinä hevosena Imperatorista voisi olla vielä tulevaisuudessa iloa muussa kuin kilpailukäytössä.”Se tykkää edelleen liikkua, joten katsotaan missä Imperator saa jatkaa tarinaansa. Hyvät eläkepäivät hevonen on ansainnut”, Lehterä toteaa..Lehterän oma raviharrastus jatkuu vielä viisivuotiaan Andragathosen kautta, josta hän omistaa puolet. Muita kilpahevosia ei enää ole, eikä tule.”Se palaa nyt takaisin radoille, mutta viedään Ruotsiin, vaikka taso on korkeampi. Suomen raviurheilussa on tiettyjä asioita, joista en pidä. Haluan kuitenkin vielä korostaa, että Hannan (Lepistö) toiminta on ollut Imperatorin kanssa erinomaista”, Lehterä sanoo.Imperator kilpaili urallaan 36 starttia totosijoin 11–6–5. Palkintorahoja 10,9-aikainen ori ansaitsi reilut 146 000 euroa.”Vaiherikas ura. Saatiin elämyksiä, mutta myös pettymyksiä. Haluan jatkossakin käydä syöttämässä Imperatorille porkkanoita, mihin se sitten ikinä muuttaakaan”, Lehterä sanoo.Imperatorin eläkkeelle siirtymisestä uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset.