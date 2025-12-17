Influenssa iski Antti Ojanperän talliin Grosboisissa – "Malttia vain, niin hyvä tästä vielä tulee"

Marraskuun alussa Ranskaan filiaalin avanneen Antti Ojanperän valmennettavat joutuivat hiljattain Grosboisin valmennuskeskuksessa karanteeniin yhteen tallin hevosista iskeneen influenssavirustartunnan vuoksi.”Ensimmäisenä influenssa tuli viereiseen talliin ja heidän tarhat ovat meidän hevosten vieressä. Kyseisen tallin hevosista kaikki lähtivät jo Grosboisista pois, mutta ehtivät kuitenkin siellä olla kipeinä parin päivän ajan. Grosboisissa influenssaa on nyt kiertänyt tosi paljon”, Ojanperä selvittää.”Grosboisissa on sellainen tapa, että hevosia testataan ja positiivisen testituloksen tullessa ne joutuvat karanteeniin. Meillä useampi hevonen oli jo lääkekuurilla, joten kaikki hevosistamme joutuivat karanteeniin”, hän jatkaa.Influenssasta tullut kuumeilu oli kestänyt Ojanperän hevosissa vain yhden-kaksi päivää. Taudin kääntyessä jo kohta voiton puolelle Ojanperäkin suhtautuu tilanteeseen maltillisesti.”Tietysti kun hevosia Grosboisiin tulee joka puolelta Eurooppaa, ei se ihme ole, että pöpöt vähän leviävät. Hevoset ovat päässeet karanteeniajan olemaan oikeastaan samanlaisissa karsinoissa kuin tähänkin asti. Ne ovat saaneet nyt olla ihan omalla porukalla”, hän sanoo.1,5 kuukautta kestäneen Ranskan-reissun aikana Ojanperän valmennettavia on nähty startissa seitsemän kertaa. Seuraavan kerran hän toivoo treenattaviensa pääsevän kilpailemaan Vincennesissa tammikuussa.”Nyt ei ole hetki, jolloin kannattaa hirveästi kiirehtiä. Malttia vain, niin hyvä tästä vielä tulee”, Ojanperä toteaa.