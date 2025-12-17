Antti Ojanperällä on ollut valmennustoimintaa kahdessa maassa marraskuun alusta alkaen.
Antti Ojanperällä on ollut valmennustoimintaa kahdessa maassa marraskuun alusta alkaen.Kuva: Elina Paavola
Uutiset

Influenssa iski Antti Ojanperän talliin Grosboisissa – "Malttia vain, niin hyvä tästä vielä tulee"

Seuraavan kerran Ojanperän valmennettavia nähdään Ranskassa startissa tammikuussa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Antti Ojanperä
Grosbois

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi