Interlude Ferm siirtyi Emma Väreen valmennukseen – "Kiva saada mahdollisuus yrittää sen kanssa"

Urallaan 19 kertaa voittanut Interlude Ferm kilpaili Suomessa kausina 2022–2024 Antti Ojanperän tallista, kunnes palasi synnyinmaahansa Ranskaan. Siellä ruuna voitti yhden monté-lähdön, mutta viime vuoden tammikuun alun jälkeen on pitänyt taukoa. Nyt hevonen on siirtynyt Emma Väreen valmennuslistoille.”Keskiviikkona kävin sen hakemassa Minna Rampalta, missä hevonen oli kuntoutuksessa”, Väre taustoittaa.8-vuotiaan Interlude Ferm voittosumma on lähes 70 000 euroa. Yli vuoden kestäneen kilpailutauon vuoksi starttilupa sen tulee hakea koelähdön kautta.”En ole vielä ajanut Interlude Fermillä, mutta periaatteessa sen pitäisi olla koelähtövalmis. Toivottavasti sillä päästään vielä kilpailemaan. Mielenkiintoinen hevonen ja kiva saada mahdollisuus yrittää sen kanssa”, Väre kokee.Omistaja Teresa Grönholm suhtautuu Interlude Fermin tulevaisuuteen maltillisesti. Aiemmin Interlude Ferm oli kimppahevonen, mutta loukkaantumisen tultua Grönholm otti sen nimiinsä.”Yhteistuumin teimme tuon päätöksen, kun halusin jatkaa sen omistajana. Ei kilpauran suhteen kuitenkaan enää suurempia odotuksia ole. Edetään päivä ja hetki kerrallaan”, Grönholm kertoo.