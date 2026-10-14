I.P. Helmen kausi ei välttämättä ohi, Volsurilla talvitauolle

4-vuotiaiden suomenhevosten ykköstammoihin lukeutuva I.P. Helmi jäi pois Kuopiossa 5. lokakuuta ajetusta Varsakunkun karsinnasta. Myöskään Satakunta-ajon karsintoihin tammalla ei lähdetty, mutta hevosen kausi ei välttämättä ole vielä paketissa.”Käsittääkseni I.P. Helmellä on vielä pieni sauma päästä Varsakunkun finaaliin, jos karsinnoista finaalipaikan lunastaneille ei ole tarpeeksi osallistumishalukkuutta. Kuopion karsinta jäi ajamatta, kun hevonen ei tuntunut ihan satkulta”, valmentaja Jani Ruotsalainen kertoo.Samaisesta karsinnasta jäi myös pois Sauli Martimon valmentama Volsurilla, joka kruunattiin kesällä Teivossa pikkuprinsessaksi.”Viimeistelyissä hevonen ei ollut enää notkeimmillaan, joten jätin sen jo talvitauolle. Varsakunkun finaaliin ei ollut muutenkaan tarkoitus lähteä oreja ja ruunia vastaan. Ensi kauteen meillä on isommat tähtäimet”, Martimo vastaa.