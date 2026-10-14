Jani Ruotsalaisen valmentama I.P. Helmi on kuninkaallista sukua, sen isä on Viesker ja emä I.P. Vipotiina.
Jani Ruotsalaisen valmentama I.P. Helmi on kuninkaallista sukua, sen isä on Viesker ja emä I.P. Vipotiina.Kuva: Roosa Lindholm
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I.P. Helmen kausi ei välttämättä ohi, Volsurilla talvitauolle

Lokakuun alun Varsakunkkukarsinnasta pois jääneillä 4-vuotiailla suomenhevostammoilla erilaiset suunnitelmat jatkosta.
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Jani Ruotsalainen
Volsurilla
I.P. Helmi
Sauli Martimo
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