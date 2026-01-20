I.P. Kisa rattaillaan Ville Koivisto
Ville Koivisto on ohjastanut I.P. Kisaa lähes kaikissa sen starteissa.Kuva: Anu Leppänen
Raviennakko: I.P. Kisa aloittaa Seinäjoella uusista käsistä – "Tutustutaan hevoseen"

Jouni Miettinen osti hiljattain ruunatun I.P. Kisan reilut kaksi viikkoa sitten.
Jouni Miettinen
I.P. Kisa
