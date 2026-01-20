Raviennakko: I.P. Kisa aloittaa Seinäjoella uusista käsistä – "Tutustutaan hevoseen"

Tiistain Toto5-ravit kilpaillaan Seinäjoella. Illan yksi mielenkiintoisimmista hevosista on Jouni Miettisen valmennuksesta debytoiva I.P. Kisa, joka starttaa Santtu Raitalan ohjastamana matkaan paalulta illan pääpelin kolmoskohteessa.Miettisen talliin I.P. Kisa siirtyi reilut pari viikkoa sitten.”Hevosta ostaessani Leo (Mönttinen) sanoi sen olevan starttikunnossa. Maltillisin miettein kuitenkin aloitamme. Nyt nähdään vähän, että missä hevosen kanssa mennään ja miten ruunaus on siihen vaikuttanut”, Miettinen kertoo odotuksistaan.Kotona I.P. Kisa on kuitenkin tuntunut Miettisen käteen miellyttävältä.”Mukava hevonen ajaa, joka toimii hienosti jokaisessa tilanteessa. Aloitusstartissa olisin tyytyväinen rahasijaan ja yleisesti hyvään tasapainoiseen suoritukseen, johon myös kuski olisi tyytyväinen”, Miettinen sanoo.Nyt 7-vuotias I.P. Kisa on kilpaillut urallaan 35 kertaa totosijoin 12–3–2. Palkintorahoja 26-aikaisella ruunalla on kerättynä vajaat 21 000 euroa.”Ilmoitin sen myös heti ensi maanantaiksi Tampereelle. Aloitellaan nyt starttailua meiltä käsin pikku hiljaa ja tutustutaan hevoseen. Täytyy Seinäjoella lämmityksen jälkeen miettiä tarkemmin, millaisella varustuksella startti ajetaan. Mielessä kävi jättää laput pois päävehkeistä, jotka ovat sillä aikaisemmin tavanneet olla. Lämmitys kuitenkin ratkaisee”, Miettinen pohtii..I.P. Kisan visiitti Leo Mönttisen tallissa jäi lyhyeksi – ei startannut kertaakaan