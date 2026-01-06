I.P. Kisan visiitti Leo Mönttisen tallissa jäi lyhyeksi – ei startannut kertaakaan

Hevosurheilu uutisoi 20. marraskuuta Leo Mönttisen ostaneen Olavi Koivistolta yli kolmanneksen uransa starteista voittaneen I.P. Kisan. Ennen Mönttisen talliin tuloa ori oli ruunattu.”Katsotaan, saisimmeko sitä kautta varmuutta menoon, kun laukat ovat kiusanneet hevosta. I.P. Kisa on osoittanut, että voittosummaan nähden siltä löytyy vauhtia, ja voittaakin se on osannut. Ei näitä yleensä tahdo päästä ostamaankaan, jos ei vikalistalla ole jotain merkintää”, Mönttinen sanoi tuolloin Hevosurheilulle.Starttaamista hän suunnitteli helmikuulle, mutta starttia ei Mönttiseltä koskaan nähty.”I.P. Kisa ei ollut ruunauksen jälkeenkään oikein sopeutunut Lekun talliin, ja hän tarjosi hevosta minulle”, Jouni Miettinen taustoittaa uudenvuodenaattona solmittua kauppaa.”Hevonen on nyt ollut tässä muutaman päivän ja tuntuu oikein hyvältä. I.P Lennon jälkeläisistä minulla on ennestäänkin hyviä kokemuksia. Lekulta tuli minulle aikanaan myös Riipinen, ja se teki tosi hyvän tilin ja nousun.”Miettinen harkitsee I.P. Kisan ilmoittamista jo ensi tiistaille 13.1. Turkuun.”Leku sanoi, että se on starttikunnossa, ja siltä se tuntuukin. Pakkaset vaan nyt vähän haittaa.”Miettisellä on ikää 73 vuotta ja valmennuksessa nyt 11 suomenhevosta. I.P. Kisan hankinnalla hän haluaa näyttää esimerkkiä nuoremmille.”Positiivisella mielellä vaan eteenpäin. Pahemmistakin lamoista on selvitty”, hän kannustaa.Linkki I.P. Kisan starttitietoihin.Mönttinen hankki yli kolmanneksen starteistaan voittaneen I.P. Kisan – "Voittosummaan nähden siltä löytyy vauhtia"