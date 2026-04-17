I.P. Ruuti vaihtoi omistajaa ja valmentajaa – "Ajateltiin, että aikansa kutakin"

Ossi Nurmosen käsistä noin kahden ja puolen vuoden ajan kilpaillut I.P. Ruuti on siirtynyt ylivieskalaisen Jenni Yrjölän valmennukseen. Samalla hevonen vaihtui myös Yrjölän ja tämän isän Jukan omistukseen, kun I.P. Ruudin aiemmin omistaneet Tapani Krapu ja Kimmo Sorjonen päätyivät luopumaan hevosesta.”I.P. Ruuti laukkaili tosi paljon, eikä laukkoihin tahtonut löytyä selkeää syytä. Ajateltiin, että aikansa kutakin. Tunnen Jennin ja hänen isänsä entuudestaan. He kyselivät jo hiukan aiemmin, olisiko hevonen kaupan”, Krapu taustoittaa.Pitkän linjan hevosenomistajaksi tiedetty Krapu omistaa vielä Sorjosen kanssa Krapun kasvattaman Siirin Veetin, joka tavoittelee menestystä lauantaina Lappeessa ajettavassa kylmäveristen hopeadivisioonakarsinnasta.”Hevostilanteeni on heikohko. Suomen raviurheilu on mennyt jotenkin niin aneemiseksi, ettei oikein ole innostusta hankkia uusia hevosia. Nykyisillä iltaravipalkinnoilla hevosten omistaminen on mahdotonta, se on kylmä tosi asia. Kulut ovat niin kovat”, Krapu sanoo.