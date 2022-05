Isän uurastus palkittiin – poika tuuletti jymy-yllättäjän kyydissä

Boulder Cannon kiihdytti enintään 67 000 euroa tienanneiden täydessä ryhmässä napakasti, mutta nopeimpien matkaan Markus Porokka ei suojattinsa kanssa ehtinyt – ja varmaan hyvä niin. Markus Dahlströmin ajama Il Funny Li kiskoi avauspuolikkaan Dust Collectorin hiillostaessa peräti 08,5-vauhdilla.

Alun hurjastelu kostautui kärkiparille, ja 2. ulkona matkannut Boulder Cannon erottui voittomatsiin Hunter Dillonin kanssa, jonka piti sitkeästi takanaan lopun taistossa.

”Hevonen oli kyllä tosi hyvä. Se tuntui voittajalle takasuoralla, kun lähdin kiriin. Vikassa kurvissa sillä oli heikko hetki, mutta sitten tuli vanha Cannoni, joka haluaa voittaa”, Markus Porokka myhäili. ”Hevosen vasen etujalka on ollut syntyestä asti huono, ja siitä on riemua riittänyt. Hevonen kilpailee täysin väärissä sarjoissa. Isä (Mikko Porokka, kasvattaja-omistaja) on tehnyt hevosen kanssa valtavan työn, että hyvä kun palkitsee.”

Boulder Cannon on Porokoiden oma kasvatti, mutta lämminverisiä varsoja ei talliin ole ”omista tarpeista” aivan heti ainakaan tulossa.

”Sitten kun Vixenin kaltainen hevonen saadaan talliin, niin saadaan rahaa ja aletaan taas kasvattamaan lämminverisiä”, Markus Porokka suunnitteli hymyssä suin.

Tammasarjassa kisasivat 3-4-vuotiaat. Juho Ihamuotilan valmentama ja ohjastama Over My Shoulder jäi johtavan rinnalle, josta pakeni kirivaiheessa ylivoimaykköseen.

Over My Shoulderin voiton myötä oikeita Toto5-rivejä löytyi vain yksi, joten takuupotti 100 000 euroa tärähti kolmannen kerran lyhyen ajan sisään. Viimeksi takuupotti laukesi viikko sitten Oulussa, sitä ennen 22.4. Porissa.

Veikkaus asettaa Toto5-peliin uuden takuupotin.

