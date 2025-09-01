IS: Pohjoissavolaiselle harrastajalle sakot eläinsuojelurikoksesta

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi raviharrastajan 4 830 euron sakkoihin eläinsuojelurikoksesta. Summa koostuu 70 päiväsakosta. Yhden päiväsakon hinnaksi tuli 69 euroa.Ilta-Sanomat kertoo, että vuonna 1960 syntynyt miespuolinen harrastaja on toiminut amatööriohjastajana sekä kasvattanut hevosia. Enimmillään hänen tilallaan on asunut 30 hevosta.Valvontaläinlääkärit olivat vierailleet tilalla usein vuosien 2021–2023 välisenä aikana ja pyrkineet ohjeistuksen avulla korjaamaan tilalla havaittuja puutteita.Elokuussa 2022 eläinlääkäri havaitsi tarkastuksen yhteydessä pahasti ontuneen tamman. Omistajaa ohjeistettiin hankkimaan hevoselle lääkinnällistä apua ja seuraamaan tämän kuntoutumista. Vajaan kuukauden kuluttua tamman terveydentilan havaittiin pahentuneen.Mies ei itse nähnyt tilannetta yhtä vakavana, mutta tarkastuseläinlääkäri määräsi hevosen lopetettavaksi viiden päivän sisällä. Lopetus tehtiin kotitallilla, koska eläinlääkäri arvioi, ettei hevonen olisi enää kestänyt siirtoa.Hevosen ruhoa tutkittaessa ilmeni, että tammalta oli murtunut kolme kylkiluuta. Mahdollisesti hevosen potkun synnyttämän vamman arvioitiin aiheuttaneen hevosen kivut tai ainakin osan niistä.Käräjäoikeudessa mies kiisti syyllistyneensä eläinsuojelurikokseen. Tuomiossa kiinnitettiin kuitenkin huomiota siihen, että hänen aikomuksenaan oli lopettaa tamma, mutta vastaaja oli odottanut viileämpiä kelejä hyödyntääkseen hevosen lihat. Oikeus katsoi, että mies oli tahallaan pitkittänyt eläimen kärsimystä.Puutteita havaittiin lisäksi pitopaikkojen puhtaudessa, kuivittamisessa ja tallin rakenteissa. Kaikille hevosille ei myöskään ollut säänsuojaa ja makuupaikkoja.Syyttäjä vaati vastaajalle pitkää eläintenpitokieltoa, mutta tähän käräjäoikeus ei nähnyt tarvetta, koska miehen hevosmäärä oli pienentynyt ja lopetettua tammaa lukuun ottamatta nämä olivat hyväkuntoisia.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.