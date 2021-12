Sami Kauhanen Jokerien ruoriin – "Henkilökohtaisen motivaationi kannalta Jokereiden toimitusjohtajan tehtävä tuntuu itselleni täydelliseltä"

Edellinen toimitusjohtaja Eveliina Mikkola jätti Jokerit syyskuussa.

Hevosurheilulle Kauhanen kommentoi aiemmin erouutistaan sanomalla, ettei hänen toimitusjohtajakautensa aikana tullut vastaan mitään sellaista, mikä olisi työntänyt häntä pois. Uutta pestiään hän ei tuolloin vielä halunnut paljastaa.

Sami Kauhasella on taustaa myös jääkiekon parissa. Hän on nuorempana pelannut puolustajana II-divisioonan joukkue IPK Iisalmessa. Lisäksi hän on Suomen suurimmaksi jääurheilu-, jääkiekko-, sekä ringetteseuraksi itseään kutsuvan Kiekko-Espoo ry:n hallituksen jäsen.

Ennen Hippoksen toimitusjohtajuutta Sami Kauhanen työskenteli Veikkauksessa vedonlyöntiliiketoimintaryhmän johtajana. Hän on työskennellyt myös Vermon ratavalmentajana.

Jokereiden tiedotteeseen pääset tästä: Sami Kauhasesta Jokereiden uusi toimitusjohtaja

Kauhasen Jokeri-pestistä kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Hevosurheilu ei ole tavoittanut Sami Kauhasta kommentoimaan uutta tehtäväänsä.

27.12. kello 14.30: Päivitetty juttua kokonaisuudessaan Jokereiden tiedotteen perusteella.