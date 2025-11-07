Antti Ojanperän tallin Ranskan valloitus alkaa: Main Stage, Combat Fighter, Dozen Of Oysters, Goodwin Zet…

Pihtiputaalla on puhuttu jo pidemmän aikaa lyhyestä tai pidemmästä visiitistä Ranskaan. Antti Ojanperän tallin hevoset sairastelivat syksyllä, mikä siirsi suunnitelmien toteuttamista tuonnemmaksi.Perjantaina ensimmäinen vaihe polkaistiin vihdoin käyntiin, kun matkaan lähdettiin seitsemällä hevosella. Ranskaan isketään terävällä kärjellä, sillä ensimmäisessä vaiheessa hevosauton kyytiin lähtivät Main Stage, Combat Fighter, Dozen Of Oysters, Goodwin Zet, Kenzo Benois, Lucky De Joudes ja yksi kilpailematon varsa. Hevoset valmentautuvat kilpailuihin Grosboisin valmennuskeskuksessa Parisiin liepeillä aivan Vincennesin raviradan tuntumassa.."Virkistävää ja mielenkiintoista", Ojanperä toteaa torstaiaamun treenilenkillä Combat Fighterin kanssa.Ojanperän äänestä paistaa läpi se, että yksi elämän suurista haaveista on vihdoin toteutumassa."Onhan tämä iso juttu, ja ammatillisesti poikkeuksellisen mielenkiintoinen haaste. Mitään paineita Ranskasta ja siellä menestymisestä ei oteta. Eletään hetkessä ja nautitaan tästä mahdollisuudesta", Ojanperä aloittaa."Jutta (Ihalainen) ja työharjoittelijamme Emma Anttila lähtivät hevosten kanssa perjantaina puoliltapäivin kohti Ranskaa. Emma on ollut aikaisemmin meillä kesällä töissä. Silloin oli jo alustavasti puhetta, että jos reissu toteutuu, niin hän on valmis lähtemään mukaan. Olen itse lähdössä lentokoneella ennen heidän saapumistaan paikan päälle järjestelemään vähän paikkoja. Hevosautolla pitkään matkaan kuluu oma aikansa", Ojanperä jatkaa..Antti Ojanperä on väläyttänyt jopa muuttoa Euroopan raviurheilun ykkösmaahan. Alkanut reissu antaa lisätietoa siitä, millaista on valmennustoiminnan pyörittäminen Ranskassa."Suunnitelmissa on, että nyt matkaan lähteneet hevoset kilpailisivat Ranskassa koko talvimeetingin loppuun saakka. Kahdella hevosella on vielä tarkoitus täydentää porukkaa, sillä Lancelot B.R. ja Vincent Vici ovat myös sopivassa välissä lähdössä Ranskaan kilpailemaan", Ojanperä paljastaa.Operoiminen kahden maan välillä vaatii raviurheilevalta lapsiperheeltä paljon, mutta tuleva kokemus antaa perheelle ja koko Ojanperän henkilökunnalle mahdollisuuden kehittää toimintaansa."Meidän oma porukka vastaa hevosista Ranskassa, ja Santtu (Raitala) ohjastaa niitä lähtökohtaisesti kilpailuissa. Hyvä tiimi pidetään kasassa." .Prix d’Amerique -unelma on yhden askeleen lähempänä, kun hevoset pääsevät talvimeetingin lähtöihin kilpailemaan."Kaikki lähdöt ovat hirmuisen kovia. Ranskassa kilpailee talvimeetingissä Euroopan parhaat hevoset. Jos siellä meinaa yhtään pärjätä, hevosten pitää pystyä ihan parhaimpaansa. Unelmia on, mutta tänä vuonna ei taida olla Prix d’Amerique -hevosta, ainakaan vielä", Ojanperä nauraa."Olisihan se hienoa, jos talven aikana joku hevosistamme pystyisi voittamaan Vincennesissä. Se olisi jo kova saavutus", Ojanperä päättää.