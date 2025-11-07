Main Stage, Combat Fighter, Dozen Of Oysters ja Goodwin Zet ovat lähteneet perjantaina 7. marraskuuta kohti Ranskaa.
Main Stage, Combat Fighter, Dozen Of Oysters ja Goodwin Zet ovat lähteneet perjantaina 7. marraskuuta kohti Ranskaa.Kuvat: Anu Leppänen
Uutiset

Antti Ojanperän tallin Ranskan valloitus alkaa: Main Stage, Combat Fighter, Dozen Of Oysters, Goodwin Zet…

Pihtiputaalla tehdään unelmista totta. Grosboisin valmennuskeskukseen lähti ensimmäisessä vaiheessa seitsemän hevosta. 
Julkaistu
Loading content, please wait...
Antti Ojanperä
Ranska

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi