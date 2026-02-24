Issakan Valo ravihevonen rattaillaan Iikka Nurmonen
Iikka Nurmonen on toiminut Issakan Valon vakiohjastajana sen kilpaillessa Antti Tupamäen tallista.Kuva: Anu Leppänen
Issakan Valo avaa kautensa maanantaina Jyväskylässä – "Kunkkarit on tietysti aina tähtäimessä"

Puolen vuoden paussilta palaava Issakan Valo havittelee finaalipaikkaa Suomen Cupissa.
Antti Tupamäki
issakan valo

