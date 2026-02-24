Issakan Valo avaa kautensa maanantaina Jyväskylässä – "Kunkkarit on tietysti aina tähtäimessä"

Kahtena edellisvuonna kuninkuuskilpaan osallistunut Issakan Valo palaa talvitauolta tositoimiin ensi maanantaina. Antti Tupamäen valmennettava kilpailee Jyväskylässä ravattavassa Suomen Cup -karsinnassa. Sen kanssa pisimmältä takamatkalta starttaavat Suvionni ja Gott Klirr. Nämä lähtevät jahtaamaan lähdön vähemmän tienanneita hevosia, kuten Häijymies ja Meleko Kommee.Nyt 11-vuotias Issakan Valo ravasi viime vuonna kolme voittoa, mutta sen loppukesä oli vaikea. Kuninkuuskilvassa se laukkasi hylkäykseen ensimmäisellä ja viimeisellä osamatkalla. Laukkoja tuli muutenkin, ja ravisävelen hukkumiseen löytyi syykin syksyllä.”Siitä löytyi jalasta vikaa, mutta nyt se tuntuisi hyvältä. Vasemman takajalan syvemmässä koukistajajänteessä oli sanomista”, Tupamäki kertoo.Tupamäen mukaan talven treenikausi on sujunut orin kanssa hyvin. Silti hän lähtee kauden avausstarttiin maltillisin odotuksin.”Ihan samalta hevonen tuntuu kuin aiempina vuosina. Ainakin Issakan Valo on ravannut nyt hyvin", Tupamäki raportoi."Kokeillaan ajaa tämä startti, kun päästään lähellä kilpailemaan. Paha kuitenkaan sanoa, minkälaiseen suoritukseen se pystyy. 30:n pintaan on ajettu läpi. Sitä hevonen on mennyt helposti. Ensimmäiseen starttiin ei ole kuitenkaan mitään hirveitä odotuksia, kunhan nähdään missä mennään.”Urallaan jo 39 voittoa juosseen ja 221 680 euroa tienanneen oriin tähtäimet ovat tietysti kesän suurkilpailuissa. Toissa vuonna Issakan Valo osallistui myös Elitkampeniin, jossa se sijoittui seitsemänneksi ennätysajallaan 19,8aly. Tänä vuonna reissu Tukholmaan jäänee väliin.”Ihme on, jos sen siihen tälliin saa, eikä mailin matka ole sen juttu. Eiköhän se riittänyt, kun kerran kävi siellä. Kunkkarit on tietysti aina tähtäimessä, mutta sinne on niin pitkä aika, että parempi kun ei haaveile liikaa ennen kuin on ajettu kilpaa.”Suomen Cup -karsintoja järjestetään kaikkiaan kuusi kappaletta. Näistä jokaisesta kaksi parasta selviää 28.3. Lahden Jokimaalla ajettavaan finaaliin. Ensimmäinen karsinta ajetaan tänään tiistaina 24.2. Lahdessa.