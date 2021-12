Isto Kuismalle huippuvahvistukset – ”Siitä lähdetään, että ensi kesänä pärjätään”

Kumpikin menestysvarsa on Isto Kuismalle hyvin tuttuja. Lauantaina Suomeen tulleen 2-vuotiaan Beat Itin hän osti Traveran 2.10. huutokaupasta Joonas ja Iiro Uutiselle 700 000 kruunulla tietäen, että ennen pitkää se on tulossa Suomeen.

”Käytiin katsomassakin heti ensimmäinen lähtö Solvallassa ja Uppfödningslöpning Jägersrossa, Tamma teki hienon kauden, vaikka ihan viimeisissä lähdöissä oli jo vähän uutuuria ja hevonen alkoi varmaan olla jo vähän väsynytkin”, Isto Kuisma summaa.

”Nyt ajetaan pikkuisen kuntoa alas, ja sitten ruvetaan valmentamaan hevosta ensi kautta varten. Siitä lähdetään, että ensi kesänä pärjätään.”

Samaa Isto Kuisma sanoo myös 3-vuotiaasta Indigo Sisusta, joka tuli talliin 3-4 viikkoa sitten leikkauspöydän kautta.

”Se kävi Laukaassa, missä Antero Tupamäki operoi vasemman takavuohisen. Kaikki meni hyvin ja ennusteet on tosi hyvät. Kevyt liikuttaminen on jo aloitettu, ja hölkkätreenit aloitetaan vuodenvaihteesta. Tähtäin on ensi keväässä ja kesässä”, Kuisma suunnittelee.

Myös Indigo Sisu on Kuismalle tuttu jo hankinnasta lähtien.

”Oltiin omistajan kanssa huutokaupassa, ja valitsin sen hänelle. Uraa on tullut seurattua siksi tosi tarkasti, olen varmaan nähnyt joka lähdön”, Isto Kuisma naurahtaa.

”Hevonen on hirmuluokkainen. Yksi mahtavimmista juoksuista oli Seppeleajo, ja muutenkin se meni Petri Salmelalta hienosti.”

Pelkästään talvitreeniin hevoset eivät Isto Kuismalle tulleet. Jatkossa kummankin on tarkoitus myös kilpailla hänen tallistaan käsin.

”Hevosten ehdolla ja tilanteiden mukaan tietysti mennään, mutta oletan ja toivon niin. Meidän tekemiseen se ei kuitenkaan vaikuta mitenkään”, Kuisma vakuuttaa.

Päättyvä kausi on hänelle valmentajana uran toiseksi paras.

”Tyytyväinen pitää olla, vaikka syksystä ja loppukaudesta rupesikin vanhan kaavan mukaan taas vähän tökkimään. Erityisesti siihen, että menestys ei ollut yhden hevosen varassa, joka olisi juossut valtaosan tallin tienesteistä”, Isto Kuisma iloitsee.

”Samaan aikaan tehtiin töitä nuorten hevosten kanssa, ja ne ovat nyt vuoden vanhempia. Niiden ja näiden uusien tulokkaiden kanssa voi tulevaan vuoteen lähteä tosi hyvillä mielin.”