Italialainen pikakiituri Finlandia-ajoon - ”Vermossa todellinen testi”

Danao Degli Dei kilpaili aiemmin Alessandro Gocciadoron valmennuksessa ja menestyi hienosti. Gocciadoron mukaan ori oli tallin paras 3-vuotias.

Danao Degli Dei aloitti Ruotsissa viime vuoden toukokuussa ja paineli ylivoimaiseen voittoon ajalla 10,4a/1640. Vaikka yleisö halusi 4-vuotiaan mukaan Elitloppettiin, niin Gocciadoro oli maltillinen haastattelussa: ”Vuoden tai kahden kuluttua Danao on valmis Elitloppetiin. Se on vahva ja nopea. Tänään se juoksi ensimmäisen kerran johtavan rinnalla.”

Gocciadoro palasi hevosineen Italiaan, mutta jätti Danao Degli Dein Adrian Kolgjinille valmennukseen. Minna Rosimon hoitama Danao aloitti Kolgjinilta joulukuussa ja voitti ylivoimaisesti. Sen jälkeen on tullut pelkkiä voittoja, viimeisin Solvallan hopeadivisioonan finaalissa maaliskuun lopulla tasapäin Combat Fighterin kanssa. Kolgjini oli kiitollinen, kun Gocciadoro antoi hevosen heille treeniin, ja Gocciadoro sai ajaa Solvallan voiton.

"Danao Degli Dei pääsee Vermossa todelliseen testiin, mutta en osallistuisi ellen uskoisi, että lopputulos on hyvä", kertoo Jägersron menestysvalmentaja toisessa polvessa, Adrian Kolgjini Vermon tiedotteessa.

"Finlandia-ajo on käännekohta. Sen jälkeen nähdään, onko edessä kevään ja kesän suuret kisat. Keskityn nyt vain saamaan oriin hyväksi Finlandiaan. Tässä välissä ajetaan mahdollisesti Jägersron 75:ssä 20. päivä tai sitten ei. En ole vielä päättänyt."

"Danao tuli meille Alessandro Gocciadorolta loppuvuonna valmiissa kunnossa. En osaa silti sanoa, mistä mahtivire on löytynyt. Ainoa suuri muutos varmaankin on, että meillä treenataan mäkeen, mitä oriin aiempaan ohjelmaan ei ole kuulunut. Se on ollut hurjan hyvä koko ajan meillä, ja tosiasia on, että nyt Solvallan jälkeen se tuntuu treenissä entistäkin paremmalta. Usko hevosen riittävyyteen kaikissa yhteyksissä on iso."

"Ajan ensimmäistä kertaa kilpaa Vermossa, mikä tuntuu tosi mukavalta. Seinäjoella olen ohjastanut kolmesti, mutten millään muulla radalla Suomessa. Pidän Suomesta ja suomalaisista, joten on tosi kiva tulla. Olen kuullut, että rata Vermossa on nopea ja tosi hyvä hevosten juosta."

Kolgjinin nimi löytyy Finlandia-ajon voittajista. Lutfi Kolgjinin valmentama Sebastian K voitti Finlandian 2012 Björn Goopin ajamana ajalla 11,0a/1609.

Danao Degli Dein voittosumma on lähes 1,4 miljoonaa kruunua ja ennätys 10,4a. Startteja 27 totosijat: 16-2-0.

Danao Degli Dein tiedot ST:n sivuilta

Vermon Finlandia-uutiset, ajankohtaista

Finlandia-ajo

sunnuntaina 5.5.

1620m – 1. palk. 110 000 euroa

Kutsutut hevoset:

Hail Mary (Daniel Redén)

Stoletheshow (Frode Hamre)

Vivid Wise As (Alessandro Gocciadoro)

Global Withdrawl (Matias Salo)

Staro Mack Crowe (Katja Melkko)

Betting Pacer (Björn Goop)

Danao Degli Dei (Adrian Kolgjini)