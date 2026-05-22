Italialaisohjastajat haastavat suomalaiset Lappeen uudessa kuskikisassa

Italialaiset Alessandro Gocciadoro ja Antonio Di Nardo saapuvat maanantaina 8.6. Lappeen radalle kohdatakseen Santtu Raitalan ja Ari Moilasen uudessa ohjastajakilpailussa. Ensin päivän aikana ajetaan osalähdöt, joista kyseiset kuskit keräävät pisteitä. Gran Premio di Lappee -nimeä kantava mittelö huipentuu finaalilähtöön, jossa mukana on vain kisaan osallistuvat neljä ohjastajaa. Jokaisen neljän osallistujan hevonen starttaa eri paalulta. Osalähdöissä eniten pisteitä kerännyt kuski saa valita ensimmäisenä ajokkinsa finaaliin.Vaikka finaalilähdössä on mukana vain neljä hevosta, se on silti Toto-kohde. Osalähdöissä on mukana enemmän hevosia, mutta muut kuin Gran Premio di Lappeeseen osallistuvat kuskit eivät kerää pisteitä."Samantyyppinen kilpailu on järjestetty Italiassa, mutta siellä kisa ajetaan kolmella hevosella ja pisteitä kerätään pidemmän aikaa", Lappeenrannan raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo kertoo.Idean tausta on suomalaisessa tv-sarjassa, jonka ystäväksi vajaat kaksi viikkoa sitten Finlandia-Ajon Diva Ekillä voittanut Gocciadoro on tunnustautunut."Jossain voittajahaastattelussa kuulin Gocciadoron sanovan, että Sorjonen on hänen lempisarjansa. Sarjahan on kuvattu Lappeenrannassa, niin ajattelin, että olisi kiva saada huippuvalmentaja ja -ohjastaja meille vieraaksi ja esitellä samalla Sorjosen kuvauspaikkoja. Kun Italiassa on jo vähän vastaavanlainen kisa, jossa Santtu Raitala ajoi viime vuonna, syntyi kokonaisuus näiden kahden asian yhdistämisestä."Myös opastettu kierros kuvauspaikoille saatiin järjestymään.Ensi vuonna Kuninkuusraveja isännöivän Lappeen raviradan kesäkuu on tapahtumarikas, sillä kuskikilpailua edeltävänä viikonloppuna on Hevoset linnoituksessa -tapahtuma. Viime vuonna ensimmäisen kerran järjestetyt cityravit keräsivät paikan päälle yli 22 000 kävijää. Lappeen rata järjestää tapahtuman yhdessä Lappeenrannan kaupungin ja jääkiekkoseura SaiPan kanssa."Cityravien järjestelyt edistyvät hyvin. Pieni katkos tuli tietysti alkuvuodesta, minkä vuoksi asiat eivät hirveästi edenneet", Keskitalo viittaa alkuvuodesta syntyneeseen kohuun, kun radan hallitus irtisanoi hänet. Yhtiön omistajat nousivat vastustamaan päätöstä, minkä seurauksena hallitus vaihdettiin ja Keskitalo palkattiin takaisin."Töitä on saatu paiskia kahta kauheammin, mutta meillä on hyvä tiimi tekemässä tapahtumaa. Olemme saaneet hyvin asioita aikaiseksi ja kiitettävästi kumppaneita mukaan. Aina helpottaa ja tuo varmuutta tekemiseen, kun tapahtuma on kerran jo järjestetty.".