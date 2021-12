Ivar Journey vaihtoi valmentajaa – ”Totta kai se on mielenkiintoinen hevonen”

Ivar Journey aloitti kilpauransa tänä vuonna. Tähänastiset yhdeksän starttia ovat tuottaneet yhden voiton ja yhden kakkossijansa. Ennätyksensä 16,2ake se juoksi viime heinäkuussa Suur-Hollola-viikonloppuna Lahdessa.

Uran toisessa startissa tulleen avausosuman jälkeen voitot ovat kiertäneet, joten Ivar Journeyn omistava Martti Simonen päätti vuokrata kilpailuoikeuden Janita Luttuselle, joka kantaa jatkossa myös valmennusvastuun.

”Sillä oli ongelmia, eikä se jostain syystä suorittanut sillä tasolla kuin odotimme. Toivotaan, että se menisi vielä johonkin, nuorihan se on”, Simonen sanoo.

Ori on viettänyt uudessa tallissaan vasta noin viikon, joten vielä Luttunen ei osaa tarkemmin arvioida hevosta.

”Koitetaan käyttää hyvä talvi hyödyksi ja tehdä töitä oriin kanssa. Katsotaan sitten, mitä saadaan tulevaisuudessa aikaan”, Luttunen suunnittelee. ”Totta kai se on mielenkiintoinen hevonen, en muuten olisi sitä itselleni liisannutkaan. Hienosukuinen hevonen, joka aloitti uransa hyvin. Se on kuitenkin osoittanut jo, että vauhtia on sisällä.”

Yksi suuri syy Luttusen mielenkiintoon oli se, että Ivar Journey on Ruotsissa syntynyt. Torniossa talliaan pitävän valmentajan hevosauto suuntaa usein Pohjois-Ruotsiin, kuten tekee myös joulupäivänä, kun Uumajassa ravataan 75-kierros.

”85 prosenttia meidän tallimme tämän vuoden lähes sadasta startista on tapahtunut Ruotsin puolella, se kertoo painotuksestamme.”