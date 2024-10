Jaana Husu-Kalliolla hevosenomistajan super-ilta – ”Mun mielestä kaikkien pitäisi pystyä kolmen joukkoon”

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön tehtävästä keväällä eläkkeelle jäänyt Jaana Husu-Kallio on intohimoinen hevosharrastaja ja kimppahevosten omistaja. Tänään hänellä on Vermossa hevosenomistajan super-ilta. Startissa on kolme hevosta: Mint Match lähdössä 2, Juliett Orden lähdössä 6 ja Juulia Domna lähdössä 7.

”Siinä on jännittämistä. Joskus on ollut kaksi hevosta samassa lähdössäkin, muttei koskaan kolmea hevosta samoissa raveissa”, Husu-Kallio muistaa.

Kaiken lisäksi kaikki kolme ovat pelihevosia.

”Mun mielestä kaikkien pitäisi pystyä kolmen joukkoon”, osaomistaja näkee.

”Viivillä (Juulia Domna) on tosin ollut Villinmiehen Tammakilvan jälkeen taukoa. 5– ja 6-vuotiaillekin on ollut syksyllä huonosti lähtöjä.”

Hevosenomistamisen haasteet ovat tulleet Jaana Husu-Kalliolle omakohteisesti tutuiksi.

”On hyvä, että satsataan nuoriin ja on Tammasarjoja ja Nuorten Sarjoja, mutta varsinkin ensi vuosi on Viiville haastava. Miten pidetään sellaiset 6–7-vuotiaat sh-tammat mukana, jotka eivät ole vielä valmiita kuningatarkisaan?” hän kysyy.