Jägersro aloittaa Toto85-vuoden lauantaina, mukana Lightning Stride – "Lähtö ajetaan rakentavasti"

Kultadivisioonassa juoksee 9 hevosta, joista yksi on Suomessa syntynyt, kun Pauli Pitkäsen kasvattama Lightning Stride palaa pitkältä tauolta. Twister Bin tytär siirtyi omistajiensa Heli ja Petri Tarrimaan valmennukseen Halmstadiin joulukuun alkupuolella. Vuoden 2024 Derbyn ykkönen voitti 2025 Tammaderbyn ja Kasvattajakruunun ja oli neljäs Kymi GP:ssä Katja Melkon valmennuksesta. Edellisen startin se juoksi heinäkuun alussa.Mika Forssin ajama Lightning Stride sai ysiradan. Sen edestä ykköspaikalta lähtee suursuosikki Johan Untersteinerin Stens Rubin, joka hakee neljättä peräkkäistä voittoa. Sweetman, Epsom As ja Four Guys Dream ovat kokeneita kultadivisioonalaisia. Hollannista saapuva Novato on uusi haastaja. Dion Tesselaarin ajama Maharajahin poika kilpaili viimeksi Vincennesissä."Lightning Stridellä on ollut vaivoja, ja joulukuun alussa suunnitellusta startista se joutui jäämään pienen haavan vuoksi pois. Selvää on, että huippukunnosta puuttuu hieman, kun emme päässeet kilpailemaan. Ajoin 15,0/1600-aikaisen hiitin viime perjantaina, ja tamma tuntui todella hyvältä jälleen. Tällaisella hevosella ajaminen on jotain aivan erityistä. Saimme takarivin ja sisäradan lähtöpaikan, ja lähtö ajetaan rakentavasti", Petri Tarrimaa kertoi."Jos kaikki menee hyvin, niin Heli lähtee Lightning Striden ja Godfatherin kanssa Ranskaan. Antti Ojanperä lupasi ottaa myös tamman talliinsa sinne. Prix Helen Johansson -kisa tammikuun 25. päivä on tähtäimessä. Lightning Stride oli meillä valmennuksessa, kun se oli nuori hevonen. "Suomalaisomistajien Captain Kronos sai kasiradan Klass I:een Jägersrossa, se tulee Linda Tovekin tallista, ja Mika Forss ajaa.Onkel Investin Cameron Hills joutuu ponnistelemaan radalta 12 pronssidivisioonassa, Per Linderoth ohjastaa. Eminent Kronos ja Nasdaq Port saivat lähtöradat 1 ja 2. Hanna Lähdekorven Steady Victory arvottiin takarivin paikalle hopeadivisioonaan. Conrad Lugauer jatkaa kuskina.Jägersron lähtölistat ST:n sivuilta, kultadivisioona lähtö 6