Lightning Stride
Lightning Stride starttaa Jägersrossa lauantaina.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Jägersro aloittaa Toto85-vuoden lauantaina, mukana Lightning Stride – "Lähtö ajetaan rakentavasti"

Vuoden 2026 ensimmäinen Toto85-kierros ajetaan lauantaina Jägersrossa, jossa päälähtö on Arvid Stjernswärds Minne.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Mika Forss
Jägersro
petri tarrimaa
Lightning Stride

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi