Jalostuskuvasto ilmestyy ensi viikolla – Pekka Korpi kertoo ajatuksiaan kasvatuksesta

Kotimaisten osaajien lisäksi kuvastossa on perinteisesti kerrottu myös jalostuksen tuulista maailmalla. Tätä kuvastoa varten Hevosurheilu vieraili Eliloppet-voittaja Horsy Dreamin luona Ranskassa ja kerromme myös, miten Hyllstoftan siittolassa Ruotsissa kasvatetaan huippuvarsoja. Hyllstoftan nimi tuli viime vuonna suomalaisille tutuksi mm. Laakkosen veljesten ikäluokkatähtien Vivillionin, Screen Time Limitin ja Beedrillin syntymäpaikkana. Sadannen voittajansa tänä vuonna saava The Hambletonian on myös suurennuslasin alla. Tekeekö siitosori Hambo-voittajan vai Hambo-voittaja siitosoriin?

Luuödeemi vaivaa monia nuoria suomenhevosia. Hankalasti diagnosoitava kiputila ja varsan luuston kehittyminen on aiheena artikkelissa, jossa Antero Tupamäki kertoo näkemyksistään siitä, miten kasvattaa luustoltaan kestävä kilpahevonen.

Hevosjalostus on tulevaisuuteen suuntaavaa, mutta menneisyydestä on mahdollista oppia. Siitä näkökulmasta perehdymme kuvastossa kuningas Vieskerin periyttämisvoimaan ja merkittävimpiin suomalaisomistuksiin maailmalla kautta aikain.