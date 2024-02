Suomen kattavin hevosjalostuksen julkaisu on ilmestynyt – Jalostuskuvasto tuo kevään

Hevosurheilun perinteinen kevään merkki, Jalostuskuvasto, on saapunut painosta. Se postitetaan tilaajille tällä viikolla ja on ostettavissa hyvinvarustelluista Lehtipisteistä. Sen voi myös tilata verkkokaupastamme. Lisäksi kuvastoja on myynnissä esimerkiksi Vermon raveissa – jo tänä iltana!

Jalostuskuvasto on must-luettavaa kaikille hevosista, hevoskasvatuksesta ja -jalostuksesta kiinnostuneille.

Kuvaston parasta antia ovat monen mielestä erityiset analyysit. Tänä vuonna perehdymme mm. S J’s Photon merkitykseen ravijalostuksessa. Ruotsissa S J’s Photo on yksi 32 lämminverioriista, joiden periyttäminen on arvioitu Elithingst-tasoiseksi. Myös muualla ori on aina ollut arvostettu ja se on jättänyt tuhansia varsoja ympäri maailman.

Ei huonosti, kun ajattelee, että S J’s Photosta ei alun perin ollut tarkoitus tulla siitosoritta. David Wade kaavaili kasvatistaan kilparuunaa Marylandin Sire Stakeseihin, mutta rahapula muutti suunnitelmat.

S J’s Photon lisäksi tarkastelemme minkälaisista aineksista ovat Suomessa syntyneet, yli 100 000 euroa tienanneet ravurit tehty. Vaikka lämminverijalostus on kansainvälistä, on kiinnostavaa huomata, että suomalaisessa tammakannassa eivät välttämättä pärjää samat oriit kuin Ruotsissa. Jos tarkastamatta pitäisi tietää, kumpi on jättänyt enemmän yli 100 000 euroa radoilta juosseita Suomessa syntyneitä varsoja, Archduke Kemp vai Orlando Vici, kumman vastaisit? Entä johtaako tilastossa tuontioriit vai kotimaassa astuvat oriit?

Kuvaston sivuilta löytyy myös analyysi vuosituhannen alun lämminveristen ikäluokkatammojen panoksesta siitoksessa.

Kasvattajahaastatteluitakaan ei kuvastossa ole unohdettu. Joitain vuosia sitten harmiteltiin yleisesti, miten hyviä suomalaistammoja siirrettiin Ruotsin rekisteriin ja myös niiden varsat rekisteröitiin naapurimaahan. Veljekset Hannu ja Mikko Laakkonen ovat kulkeneet vastavirtaan siirtämällä kasvatustoimintansa viime kesästä lähtien Suomeen.

Kerromme myös muun muassa kuningatar Lumi-Oosan kasvattaneesta Markku Lumiahosta, joka on rakentanut tammaperheitään jo 90-luvun alkupuolelta lähtien sekä Parvelan Retun kasvattajasta Marjo Vannisesta, joka on esimerkki siitä, ettei kasvatukseen aina tarvita omaa tilaa ja tammalaumaa.

Hevosurheilu vieraili myös Prix d’Amerique -voittaja Idao de Tillardin synnyinkodin maisemissa. Huippuoriin kasvattaja Francoise Chaunion ihailee Amerikkaa ja on hurahtanut hevosten sukuihin.

Kotimaisille jalostajille on tärkeää sekin, että Hevosurheilun Jalostuskuvastosta saa kattavimman kuvan Suomen tämän kevään ravijalostusorien tarjonnasta.