Jani Peräsalo edustamaan Suomea miesamatöörien EM-kisoihin

Suomea edustaa kauhavalainen Jani Peräsalo. Reissuun hän suunnistaa jo keskiviikkona..”Torstaiaamuna lähtee lento Helsinki-Vantaalta. Lauantaina sitten ratkaistaan mestaruus neljässä osalähdössä”, Peräsalo sanoo..Vuosi sitten Peräsalo sijoittui amatööriohjastajien SM-kisoissa kolmanneksi Sara Hautamäen ja Milla Markkasen jälkeen. Tämä avasi Peräsalolle paikan EM-kisoihin. Hautamäki edusti Suomea toukokuussa Hollannissa ajetuissa naisamatööriohjastajien EM-kisoissa..”Odottavat fiilikset. Koskaan en ole tällaisessa ohjastuskisassa ollut tai ajanut kilpaa ulkomailla”, hän toteaa..Ajettavista hevosista Peräsalolla ei ollut vielä tiistaina tietoa, sillä lähtölistat valmistuvat myöhemmin. Joka tapauksessa Peräsalo odottaa tulevaa edustustehtävää innolla. Hän kertoo kyselleensä ulkomailla ajamiseen vinkkejä amatöörikisoihin usein osallistuneelta Janne Räisäseltä..”Lähdöt ovat varmasti aika kirjavia niin hevosten kuin ohjastajien osalta. Voitosta lähden tietysti ajamaan, mutta tästä tulee varmasti jo kokemuksena hieno”, Peräsalo ennakoi..Tulevana viikonloppuna kisataan myös amatöörien Pohjoismaiden mestaruudesta Norjassa. Siellä Suomea edustavat Sara Hautamäki, Milla Markkanen sekä Suvi Vaittinen.