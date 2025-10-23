Jani Peräsalo on valmistautunut EM-kisaan parhaansa mukaan.
Uutiset

Jani Peräsalo edustamaan Suomea miesamatöörien EM-kisoihin

Miesamatööriohjastajien Euroopan mestaruus ratkaistaan lauantaina Sisilian Palermossa.
Julkaistu
Amatööriohjastajien EM
Jani Peräsalo
Sara Hautamäki
Milla Markkanen
Palermo
Suvi Vaittinen
Janne Räisänen

