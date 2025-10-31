Jani Ruotsalainen avainroolissa perjantaina Joensuussa – "Olen kaksijakoisin miettein"

Perjantaina Toto5-ravit ajetaan Joensuun Linnunlahdella. Radan ajajaliigaa johtava Jani Ruotsalainen on totutusti suuressa roolissa päivän pääpelissä, sillä hän ohjastaa peräti kolmen eri kohdelähdön suosikkeja. Ruotsalaisen omista valmennettavista lähtöviivalle asettuvat tauolta palaava Rallston sekä Ukko-Pekka. Lainaohjastajana hän jälleen kohoaa avauskohteen suosikin Go to Gaten rattaille.Rallstonin kohdalla edellinen startti on peräisin heinäkuun puoliväliltä Kouvolasta. Tuolloin sijoitus jäi kahdeksanneksi.”Olen kaksijakoisin miettein. Hevonen on treenannut kotona hyvin, mutta sitä on ajettu aivan eri tavalla kuin ennen. Rallston on mennyt paljon pehmeässä ja vauhteja on pidetty maltillisempina”, Ruotsalainen taustoittaa.Enintään 130 000 euroa ansainneiden lämminveristen 2140 metrin ryhmäajossa Rallston starttaa matkaan ykkösradalta. Ori on juossut urallaan peräti 33 voittoa, joista 20 on tullut keulasta.”Normaalina ollessaan sen pitäisi olla lähellä voittoa. Lähtöpaikkakin on pirun hyvä. Taktiikka katsotaan vähän tilanteen mukaan”, Ruotsalainen sanoo.Tallikaveri Ukko-Pekka lähtee niukkana suosikkina tavoittelemaan voittoa suomenhevosten perinteikkäässä Erkki I. Pesosen Muistoajossa. 40 metrin takamatkalta starttaava nelivuotias Ukko-Pekka on aloittanut uransa lupaavasti, kun kuudesta ajetusta startista puolet on päättynyt voittoihin.”Se treenaa ihan hyvin. Rutiinia on vielä vähän ja voltista on pieni laukkariski, mutta pystyy hevonen kamppailemaan totosijoista. Vipinän Vihellykselle voi olla vaikea kenenkään riittää, jos se malttaa ravata”, Ruotsalainen arvioi.Juvalaistreenarin valmennettavat ovat menestyneet kuluneellakin kaudella erinomaisesti voittoprosentin ollessa 30:n lukemissa. Tallin kirkkaimmat tähdet Paavolan Hurmos ja Wertti ovat kuitenkin nyt vetäytyneet talvitauolle.”Tähtisprintteri olisi ollut enää Vermossa tarjolla, enkä halua ajaa kummallakaan mailia. Kelitkin menevät kohta miksi sattuu. Odotellaan ensi kautta”, Ruotsalainen kertoo.