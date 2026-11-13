Janita Luttusella peräti 10 hevosta startissa Bodenissa – "Rataolosuhteet ovat tällä hetkellä suuri kysymysmerkki"

Janita Luttusella on edessä kiireinen perjantai-ilta. Hänellä on kotiratansa Bodenin T5-raveissa peräti 10 hevosta startissa. Tilanne on hänellekin poikkeuksellinen, mutta ei ainutlaatuinen.”On meillä tainnut reilu vuosi sitten olla samanlainen tilanne. Nyt on vain vähemmän starttihevosia, niin hetkeen ei ole näin monta ollut startissa. Meillä on tällä hetkellä puolet tallin joukkueesta varsoja tai nuoria hevosia”, Luttunen kertoo.Kokemuksesta Luttunen tietää, että 10 valmennettavan kanssa ravi-illan läpivieminen on järjestelykysymys.”Kun on vain tarpeeksi henkilökuntaa ja hyvin aikataulutetut lämmitykset, niin ei se sinänsä poikkea siitä, että startissa olisi vähemmän hevosia. Samalla tavalla hommat tehdään, oli hevosia startissa yksi tai kymmenen.”Luttusen tallilla on herätty hommiin jo varhain. Näin tapahtuu yleensäkin, mutta nyt valmistautumista illan kisoihin on hankaloittanut talven saapuminen Pohjois-Ruotsiin.”Alun perin oli useampaa hevosta kohtaan hyvät odotukset. Nyt tilanne on se, että Jani (Lamminparras, Luttusen puoliso) lyö juuri hevosia hokkikenkään. Aamuyöstä alkoi satamaan lunta, ja täällä on nyt varmaan melkein 15 senttiä lunta maassa. 3-vuotiaista yksi taitaa olla juossut ennen hokkikengässä. Rataolosuhteet ovat tällä hetkellä suuri kysymysmerkki. Tällä hetkellä rata on lumen vallassa, eikä sitä avata kuin vasta ennen raveja, koska sitä suojataan”, Luttunen sanoo..Time Match paras sauma.Valmentajan mukaan hänen treenattavistaan moni on nousukunnossa, mutta äkillinen muutos säässä tuo mukanaan epävarmuustekijöitä. Luttunen nostaa kuitenkin tipsejä kysyttäessä muutaman hevosen esiin.”Ensimmäisessä lähdössä Common Dreamilla on sopivan näköinen tehtävä. Se on meidän kaksikostamme siihen lähtöön vahvempi. Se teki kivan aloitusstartin. Pöpperöinen rapa on varmasti iso miinus. Jos se handlaa olosuhteet, odotan sitä kärkikamppailuun tänään”, Luttunen vinkkaa.”Toisessa lähdössä Backwood Galax on hyvä ja nouseva hevonen, mutta kasirata on ikävä paikka. En tiedä, onko sillä ollut koskaan ennen hokkikenkiä. Se on Gotlannissa kasvanut hevonen."Olosuhteista puolestaan hyötyy T5-pelin avauskohteessa ykkösradalta starttaava Donna As.”Mitä pöpperöisempi, raskaampi ja epämääräisempi rata, sitä enemmän Donna As tykkää. Ykkösrata voi olla vähän loukkupaikka, mutta odotuksia on tällaisissa olosuhteissa. Viimeksi Donna As jäi umpipussiin kaikki voimat tallella. Annan sille tänään pienen yllätyssauman.””Backwood Gisella (6. lähtö, T5-4) on hyvä hevonen, mutta juoksee nyt vanhempia vastaan. Se on juossut viime keväänä yhden lähdön jääradalla. Muuten se ole hokeilla kilpaillut. Miten se vaikuttaa? Mielestäni se voi olla pieni miinus, että joudumme ajamaan hokeilla hiekkaradalla. Jäärata ei olisi ongelma.”Parhaaksi menestyssaumakseen Luttunen näkee päätöskohteen Time Matchin. Se on lähtönsä kakkossuosikki (tilanne perjantaina klo 15). Suosikiksi on luotettu Suomessakin usein vieraillut King Of Djazz. Poisjääntien myötä Time Matchin paikka on parantunut kasiradalta parilla pykälällä.”Time Match on iäkkäämpi hevonen, joka on juossut kaikenlaisissa olosuhteissa. Se on kokenut konkari, eikä muutos aiheuta sille samanlaista päänvaivaa kuin meidän muulle nuorehkolle joukkueelle.”Juttu jatkuu kuvan jälkeen..Myös toisen kohteen Explosive Star kannattaa huomioida. Kolmosradalta starttaava ruuna oli toissa kerralla kolmas ja viimeksi toinen. Joko nyt olisi voiton vuoro?”Se teki viimeksi kanuunaesityksen, kun oli keulasta toinen ja meni 14-alkuisen tuloksen. Explosive Star on selkeästi nousuvireinen hevonen. Kovin pöpperöinen rata on sille miinus. Jos rata ei ole pöpperöinen, mielestäni se taistelee totosijasta.”.Oikea päätös.Luttunen muutti perheineen Pohjois-Ruotsiin noin kaksi ja puoli vuotta sitten. Aika Bodenin ratavalmentajana on sujunut hyvin, ja hän kokee päätöksen olleen oikea.Tällä hetkellä hänellä on treenissään 24 hevosta. Joukkue on kokenut viime aikoina nuorennusleikkauksen.”Olemme olleet tyytyväisiä muutokseen. Raviurheilussa on ylä- ja alamäkiä. Tänä vuonna on tullut paljon kakkossijoja, mutta voitot ovat jääneet uupumaan tosi raakasti. Meillä on nyt kuusi 2-vuotiasta ja neljä 1-vuotiasta tallissa. Tänäänkin meidän starttareista neljä on 3-vuotiaita. Olemme satsanneet nuoriin hevosiin, eikä starttihevosia ole kokonaismäärään nähden mahdottoman paljon. Teemme kovasti töitä, että tulevaisuudessa saamme lukuja parannettua.”Luttusen valmennettavat ovat kilpailleet tänä vuonna 195 kertaa totosijoin 12–18–11. Sisäänajettua rahaa on tältä vuodelta reilut 1,4 miljoonaa kruunua..Janita Luttunen on ravivalmentaja ja perheenäiti – "Hevonen kehittää lapsia monella tapaa"