Ravivalmentaja Janita Luttunen
Janita Luttusella pitää kiirettä perjantaina.Kuva: Hevosurheilun arkisto.
Uutiset

Janita Luttusella peräti 10 hevosta startissa Bodenissa – "Rataolosuhteet ovat tällä hetkellä suuri kysymysmerkki"

Talvi saapui Pohjois-Ruotsiin.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Boden
Janita Luttunen