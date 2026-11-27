Nuorena ikäluokkalähdöissä mainiosti menestynyt Jänkä-Jussi siirtyi torstaina ajasta ikuisuuteen kunnioitettavassa 27 vuoden iässä.”Olin aamulla matkalla Hippoksen valtuuskunnan kokoukseen, kun emäntä soitti tallilta, että Jussi on kuollut. Sydän ilmeisesti vain petti, kun hevonen löytyi tarhastaan kaatuneena. Pari viikkoa aiemmin ori kärsi pienestä flunssasta, mutta se oli pitkälti jo ohimennyttä”, omistaja Jaakko Jylhä kertoo.”Harmittaa, etten ollut itse tallilla paikalla. Se hevonen oli minun paras kaveri, joten vaikealta tämä tuntuu”, Jylhä suree..Elämän hevosensa Jylhä osti sen kasvattajilta Matti ja Salme Herleviltä Jänkä-Jussin ollessa kaksivuotias. Viisivuotiaana Jänkä-Jussi voitti Rovaniemen Kuninkuusraveissa ajetun Pikkukunkun ja sijoittui samana vuonna Derbyssä Jylhän ohjastamana kakkoseksi. Sen jälkeen tuli iso takaisku.”Jussi sai viisivuotiaana vakavan bakteerin, josta harvoin toivutaan kilpahevoseksi. Se toipui siitä, mutta kurkkuun jäi läppävika, jonka takia sitä piti treenata ja ajaa jatkossa tosi tarkasti”, Jylhä taustoitti Hevosurheilussa ilmestyneessä merkkipäivä-jutussaan kesäkuussa 2022..Jänkä-Jussin kilpauran lukemiksi jäi 115 starttia statistiikalla 14–17–18. Palkintorahoja 23,7-aikainen ori ansaitsi 63 530 euroa. Siitosuralla parhaaksi jälkeläiseksi nousi aikansa Derby-voittaja Landen Paukku. Jälkeläisiä Jänkä-Jussilla on yhteensä 169.”Kilpauran jälkeen tehtiin Jussin kanssa kaikenlaista. Muun muassa ajettiin hääajoja ja käytiin raveissa vetämässä esittelyjä. Rovaniemen Kuninkuusraveissakin vierailtiin vetäen Pikkukunkun esittely vuonna 2018”, Jylhä sanoo.Täysin omia hevosia Jylhällä ei enää ole, mutta puolisonsa kanssa he omistavat osuuden vuodenvaihteessa kolmivuotiaaksi kääntyvästä Taika-Toffeesta, jonka isä on jänkäjussilainen Landen-Paukku. Varsa valmentautuu Niko Jokelan tallissa Seinäjoella.”Omalle tontille Jänkä-Jussin nyt viikonloppuna hautaamme. Se oli uskomaton hevonen. Aina valmis lähtemään kaikkialle, eikä ikinä ori käyttänyt korvia luimussa”, Jylhä herkistyy.