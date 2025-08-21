Janne Jääskeläinen
Janne Jääskeläinen tunnetaan ravien monitoimimiehenä.Kuva: Jaakko Silvast / Hankasalmen Sanomat
Uutiset

Janne Jääskeläinen jättää Killerin – "Nyt jokaisella radalla on taloudellisesti ihan pirun vaikeaa"

Janne Jääskeläinen teki viimeisen työpäivänsä Killerille keskiviikkona.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Killeri
Janne Jääskeläinen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi