Janne Jääskeläinen jättää Killerin – "Nyt jokaisella radalla on taloudellisesti ihan pirun vaikeaa"

Noin 15 vuoden ajan Killerin raviradan kilpailusihteerinä toiminut Janne Jääskeläinen on päättänyt jättää tehtävänsä raviradalla. Viimeiset pari vuotta Jääskeläinen on työskennellyt Killerin ohella Kaustisen raviradalla toiminnanjohtajana sekä viime ajat myös Ylivieskan kilpailusihteerinä. Näissä tehtävissä hän jatkaa myös jatkossa.”Jäin jo keskiviikkona pois Killerin toiminnasta, tänään tarjoan vielä ravipäivänä puhelinapua. Avopuolisoni Tanja (Markkanen) on tuurannut minua ravipäivinä, mikäli en ole itse päässyt paikalle. Hänkin jää kuitenkin nyt Killeriltä pois. Yhdessä teimme tämän ratkaisun”, Jääskeläinen kertoo.Päätöstään Jääskeläinen kuvailee useamman sattuman summaksi. Toiminnanjohtajan ja kilpailusihteerien työn lisäksi Jääskeläinen toimii aktiivisesti ravikilpailutuomarina.”Nyt oli varmasti oikea hetki jäädä pois, kun kaikkea et voi tehdä yhtä aikaa. Ravitalous muuttuu voimakkaasti, ja Kaustinen on selvästi ollut parin viime vuoden ajan etusijalla. Siellä joudumme tekemään edelleen kehitystoimia kääntämällä suuntaa kaikkeen muuhun toimintaan ja alueen kehittämiseen. Ei ollut sitten enää mielekästä jatkaa Killerillä. Kaustisen toiminta on nyt mielekkäämpää”, Jääskeläinen kertoo.Jääskeläisen huhuttiin jo huomattavasti aiemmin jättävän Killerin kilpailusihteerin pestin, mutta tuolloin hän kuitenkin jatkoi tehtävässä. Lopullisen päätöksen Jääskeläinen kertoo syntyneen vasta viime päivinä.”Edelleen olen valmis auttamaan Killerin ravirataa, jos apua pyydetään”, hän ilmoittaa.Killerin ravirata on viime päivinä ja kuukausina ollut ikävämmän mediahuomion alaisena. Kesäkuussa uutisoitiin yhtiön kassavajeesta. Viime päivinä on saatu lukea 5-vuotisikäluokan ykköshevosen Carun Derby-maksujen epäselvyyksistä. Näistä Jääskeläinen mainitsee radan taloudellisen tilanteen vaikuttaneen epäsuorasti lähtemispäätökseen.”Noihin sotkuihin en tietenkään liity itse millään tavalla, mutta nyt jokaisella radalla on taloudellisesti ihan pirun vaikeaa. Lähtemiseni helpottaa radan taloudellisesti tilannetta, mutta tilanne on varmasti uudelle toimitusjohtajalle (Ahti Ruoppila) haasteellinen. Täytyisi erityisesti saada yhteistyökumppaneja, mutta ei tällainen julkisuudessa hyvin negatiivinen keskustelu ja uutisointi tule helpottamaan hänen tehtäväänsä yhtään”, Jääskeläinen vakavoituu.”Hän varmasti tarvitsee voimakkaasti apuja ja tulee myös käydä hallituksen kanssa läpi, kuinka toimintaa lähdetään kääntämään. Itselläni resurssit eivät enää tuohon kuvioon mukaan lähtemiseen riitä”, hän jatkaa.Killerille Jääskeläinen on tehnyt töitä nollatuntisopimuksella laskuttaen rataa tehdystä työstä yrityksensä kautta. Kaustisen kanssa hän kertoo solmineensa samanlaisen työsopimuksen radan taloustilannetta sopeuttaakseen."Tämä on ollut helpoin ratkaisu. Onneksi Kaustisella pääsimme jo viime vuonna parempaan suuntaan tekemällä voitollisen tuloksen. Siellä tilanne on positiivisempi, sillä vaikka tukileikkauksia isketään voimakkaammin kuin monelle muulle radalle, on keskitytty tekemiseen. Radan johtokunta on ihan äärettömän hyvä ja antaa täyden työrauhan. Sillä toiminta on lähtenyt menemään voimakkaasti eteenpäin", Jääskeläinen päättää.Jääskeläisen lähtemisestä Killeriltä uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset..Ravien monitoimimies Janne Jääskeläinen viihtyy tornissa ja toimistossa, autossa ja puhelimessa.Investoinnit ja kassavaje rasittivat Killerin tulosta, viranomaiset selvittävät vajetta.Erilaiset listat suomenhevosten Derbyyn maksetuista hevosista herättävät hämmennystä