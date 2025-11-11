Janne Korpi jättäytyi pois Classic Elitloppet -risteilyn järjestäjistä – "Olen taustamiehenä"

Janne Korpi on toiminut vuodesta 2017 Classic Elitloppet -risteilyn keulahahmona yhdessä Jaajo Linnonmaan kanssa. Viime keskiviikkona Vermossa Esmeralda Combon voittajahaastattelun yhteydessä Korpi kuitenkin mainitsi olevansa ensi keväänä lähtevän risteilyn osalta merkittävästi aiempaa pienemmässä roolissa.”Olen taustamiehenä, mutta en enää sen suuremmassa roolissa. Aikansa kutakin. Sen järjestäminen vie niin paljon aikaa ja energiaa”, Korpi taustoittaa Hevosurheilulle.Korven vahvemmin järjestelyissä mukana ollessa Classic Elitloppet -risteily järjestettiin seitsemän kertaa. Tämä tapahtui vuosina 2017–19 ja 2022–25. Ensi keväänä laivan on määrä kuljettaa jälleen noin 2000 suomalaista ravituristia Tukholmaan.Ohjastajana Korpi on kuluneen vuoden aikana toiminut raveissa aiempaa enemmän, kun ajettuja startteja on nyt takana lähes sata. Arjessa tallilla työskentely ei kuitenkaan ole ajallisesti kasvanut merkittävästi aiemmasta.”Käyn ajelemassa omia hevosiani Huhmarissa lähes päivittäin. Minulla on yksi hevonen nyt lisää. Aika paljon hevoset täyttävät arkea”, hän sanoo..Raviristeily alkoi vitsistä ja 300 000 euron laivavuokrasta, jolle piti löytää maksajat