Janne Korpi räppää Keijona – kuuntele tämän vuoden Elitloppet-biisi YouTubesta

”Viime vuodet risteily on ollut tähän aikaan loppuunmyyty, mutta tänä kevättalvena kauppa kävi huonosti. Nyt se on taas virkistynyt, ja eiköhän laiva myydä taas täyteen, jos viime hetkien kysyntä on yhtään samanlaista kuin aikaisempina vuosina. Vaikka laiva on tiedetty loppuunmyydyksi, hyttejä on kysytty viimeiseen asti.”