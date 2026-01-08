Janne Ranta-Krenkku ajoi toimintansa alas selkäleikkauksen takia

Varsojen opettamiseen erikoistunut kokemäkeläisvalmentaja Janne Ranta-Krenkku joutui ajamaan tallinsa toiminnan alas pari kuukautta sitten tehdyn selkäleikkauksen vuoksi.”Minulta leikattiin selkäydinkanavan ahtautuma. Leikkaus meni hyvin, ja hermokipu jäi pöydälle. Kulumaa ei kuitenkaan saatu pois. Nyt olen hiukan jo saanut itseäni kuntoutettua, mutta alaselkä on edelleen aika jäykkä”, Ranta-Krenkku kertoo.Selkävaivat Ranta-Krenkulle iskivät kuin tyhjästä. Aluksi hän oli itse epäillyt iskiasta, kunnes lääkärissä todettiin toisin.”Toinen nilkka alkoi läpsyä kävellessä, eikä totellut hermotuskäskyjä. Jalassa kävi myös kauhea kramppi, joten kävin hierojalla ja jäsenkorjaajalla, jotka ohjeistivat lääkärille menemistä. Onneksi minulla oli vakuutukset kunnossa, ja pääsin nopeasti magneettikuviin ja leikkaukseen”, Ranta-Krenkku taustoittaa.Leikkauksen jälkeen hän ei ole vielä ajanut lainkaan hevosia. Nykyisin Ranta-Krenkun treenilistoilla on vain yksi hevonen, mutta tallissa on myös yksi Ruotsista tullut varsa sekä yksi hiljattain ostettu varsa.”Talli on vuokrattuna Joni Koivulalle, mutta jätin tähän itselleni muutaman karsinan. Täytyy vähän miettiä mitä isona tekisi. Kaivinkonehommakin on sellaista, etten tiedä pystyykö sitä alkaa päivittäin tekemään.Ranta-Krenkun nykykuulumisista kertoi ensimmäisenä MT Hevoset.